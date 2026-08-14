Dallo spaccio per turisti al Colosseo al delivery in auto a Tor Bella Monaca: quattro arresti

Un’azione capillare e ad ampio raggio per soffocare la rete dello spaccio al dettaglio nei luoghi simbolo e nelle periferie della Capitale.

I Falchi della VI Sezione della Squadra Mobile di Roma hanno eseguito quattro distinti interventi che hanno portato all’arresto di altrettanti pusher, smantellando strategie e format di vendita differenti: dalle batterie organizzate per i turisti al Colosseo alle consegne a domicilio in automobile.

Tutti i fermi sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma al termine delle udienze direttissime.

La “centrale open air” al Colosseo e lo spaccio a Termini

Il primo blitz è andato in scena all’ombra dell’Anfiteatro Flavio. Gli agenti hanno notato una banda di giovani stranieri con ruoli ben definiti: le vedette, gli adescatori di turisti e il custode del carico.

A ricoprire quest’ultima mansione era un ventenne tunisino, sorpreso a fare la spola verso un deposito “open air” ricavato alla base di un albero. Bloccato dai poliziotti prima che potesse darsi alla fuga con il resto del gruppo, è stato trovato in possesso di 28 grammi di hashish già suddivisi in dosi.

Poco distante, nell’area della Stazione Termini, i Falchi insieme al Commissariato Viminale hanno sorpreso in flagranza un ventinovenne gambiano. L’uomo è stato visto cedere cinque involucri tra cocaina e crack a due acquirenti distinti (entrambi fermati e segnalati).

Alla vista degli agenti ha provato a fuggire spintonando i poliziotti, ma è stato bloccato con 130 euro in contanti e diverse dosi di hashish. Per lui è scattato l’arresto per spaccio e la denuncia per resistenza.

Il delivery in utilitaria e la fuga tra i lotti popolari

Particolare la modalità scoperta in un altro quadrante cittadino, dove a gestire uno street delivery della cocaina a bordo di una piccola utilitaria erano due donne romane di 64 e 69 anni.

Le due sono state tradite dai continui cambi di direzione e da un rapido pit stop con un cliente. Fermate dai Falchi, hanno tentato invano di lanciare dal finestrino dei fazzoletti di carta al cui interno erano custoditi 16 involucri di cocaina, mentre un’ulteriore dose è stata trovata negli abiti.

Il quadro degli interventi si è chiuso nella periferia est della città, in una delle note piazze di spaccio tra i lotti di edilizia popolare.

Un trentasettenne marocchino, vistosi scoperto durante uno scambio, ha tentato la fuga gettando a terra un involucro contenente 13 dosi di cocaina e una porzione di hashish. Raggiunto dopo un breve inseguimento a piedi, è stato ammanettato con oltre 130 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

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