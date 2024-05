“Dall’Oblio alla Riscoperta. Figure patriottiche meridionali 1848-1861”

L’informazione è della Presidente dell’Associazione Pugliesi di Roma Irene Venturo che ricordo le date dei prossimi appuntamenti sociali

MERCOLEDI 15/5/2024,h 18 nel prestigioso quartiere Coppedè, ospiti della Socia Maria Alessandra L’Abbate per un “Pomeriggio Speciale” nella splendida Cornice del suo appartamento messo da lei a disposizione dei soci con generosità e disponibilità .

GIOVEDI 23/5/2024 h 18, nella sede dell’Associazione, in Sala Italia, un Pomeriggio sulla Storia della Medicina..ed altro. A seguire VIN D’HONNEUR.

La presidente ricorda, per coloro che NON avessero ancora provveduto, che sono in riscossione le QUOTE SOCIALI per il 2024 e rammenta anche che, con la propria Dichiarazione dei Redditi, si potrà devolvere il 5 x Mille all’Associazione, riportando nella casella apposita questo Codice Fiscale: 97221730589