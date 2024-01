D’argilla e neve di Maria Pina Ciancio al Pentatonic

Domenica 14 gennaio 2024, ore 17*, presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 – Roma Laurentino: incontro con Maria Pina Ciancio e il suo libro D’argilla e neve, Giuliano Ladolfi Editore 2023 e mostra fotografica personale “Volti lucani”.

Conversa con l’autrice Anna Maria Curci.>Maria Pina Ciancio di origini lucane, è nata a Winterthur in Svizzera nel 1965.

Ha vissuto e lavorato per molti anni come insegnante in Basilicata e solo recentemente si è trasferita a Roma nella zona dei Castelli Romani. Ha pubblicato testi che spaziano dalla poesia alla narrativa e saggistica, vincendo importanti premi letterari. Ha fatto parte di diverse giurie letterarie ed è presente in svariati cataloghi e riviste di settore; dal 2007 è presidente dell’Associazione Culturale LucaniArt.

Tra i suoi lavori più recenti vanno menzionati Il gatto e la falena (Premio Parola di Donna, 2003), La ragazza con la valigia (Ed. LietoColle, 2008), Storie minime e una poesia per Rocco Scotellaro (Fara Editore 2009), Assolo per mia madre (Edizioni L’Arca Felice, 2014), Tre fili d’attesa (LucaniArt, 2022), D’argilla e neve (Ladolfi, 2023).

La sua più recente pubblicazione è La scrittura che rivela. Dialogo con quarantatré autori contemporanei (Macabor 2023).

Sito web personale: https://cianciomariapina.wordpress.com/

