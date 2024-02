De Santis-Canale (CR): “Mezzi pubblici fermi al palo, ma Gualtieri continua a imporre stop delle auto”

“Esattamente come è accaduto il 1° gennaio 2024, il sindaco Gualtieri ha firmato una nuova Ordinanza di superamento dei limiti di smog e inquinanti che prevede lo stop delle auto e ‘invita’ i cittadini a stare a casa o a usare i mezzi pubblici. Chissà cosa si inventerà stavolta l’assessore Alfonsi che 30 giorni fa dava la colpa del primo sforamento ai ‘botti di Capodanno’. E ora?

Peccato, inoltre, che il servizio funzioni praticamente a singhiozzo anche a seguito del ricorso con cui l’Antitrust ha chiesto al Tar di annullare l’affido in house ad Atac del trasporto locale in barba al tanto decantato concetto di Città dei 15 minuti goffamente sbandierato dal sindaco Gualtieri sin dal suo insediamento e, di fatto, rimasto sempre lettera morta”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.