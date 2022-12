Decentramento del verde, consegnate 76 aree al Municipio XV

Con la formalizzazione del passaggio delle competenze al Municipio XV di 76 aree tra parchi, piazze, strade e spartitraffico – per un totale di 290.662 metri quadri – si completa l’attuazione del piano di decentramento amministrativo per la gestione delle aree verdi sotto i 20.000 metri quadri, come previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 361 del 21 dicembre 2021.

Tra le aree assegnate, queste le più significative per estensione: via Marino Dalmonte, via Antonio Labranca, via delle Galline Bianche, comprensorio La Valchetta, comprensorio Villa Rubra, Saxa Rubra-nodo di scambio, via Due Ponti, parco Antonio De Viti De Marco, via Cortina D’Ampezzo, parco Alessandro Tassoni, parco Atleti Azzurri d’Italia – parco della Maratona, parco della Farnesina (parco Volpi), parco via Issel-via Alessandro Fleming, viale Tor di Quinto-svincoli e via della Macchia della Farnesina.

Per la gestione delle aree è stata assegnata al Municipio XV una dotazione di circa 500mila euro.