Defibrillation Day Roma il 14 maggio 2022 in piazza dei Mirti a Centocelle

“Il 14 maggio 2022 in tutta Italia si terrà il Defibrillation Day che ha come obiettivo cardine la diffusione della cultura dell’uso precoce del defibrillatore automatico e semiautomatico nella popolazione per il primo soccorso all’arresto cardiaco sul territorio. Noi come Planet Solidarietà saremo in piazza dei Mirti per coinvolgere e stimolare i nostri concittadini e, in particolare, il mondo della scuola all’utilizzo di questo strumento che ci da la possibilità di salvare vite. Mi onoro di essere l’estensore della delibera n. 120/2018 che ha come obiettivo quello di rendere Roma una città Cardioprotetta e se le Istituzioni traccheggiano per la sua attuazione noi scendiamo in piazza per iniziare un cambiamento nella nostra città. Lo dobbiamo alle famiglie che hanno perso un loro caro e lo facciamo per le tante vite che si possono salvare investendo in preparazione e copertura sul territorio”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni responsabile dei rapporti con le istituzioni di Planet Solidarietà APS.