Deflagrazione nell’androne di un palazzo di quattro piani: portone sventrato e residenti evacuati

Un forte boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti di un immobile a Fonte Nuova, alle porte della Capitale.

Erano da poco passate le ore 01:00 quando la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato d’urgenza in via 2 Giugno la squadra 6/A del distaccamento Nomentano, supportata da un’autoscala e dall’autobotte AB/10, per un’esplosione verificatasi nell’androne di uno stabile di quattro piani.

L’onda d’urto della deflagrazione è stata violenta: il portone d’ingresso è stato del tutto sventrato, gli intonaci delle pareti sono stati scrostati e una densa fiammata ha annerito l’intera tromba delle scale fino ai piani superiori.

L’evacuazione del palazzo e i soccorsi

Giunti sul posto, i soccorritori hanno avviato le procedure d’emergenza, facendo evacuare a scopo precauzionale tutti i condomini presenti negli appartamenti dello stabile.

I dettagli dell’intervento a Fonte Nuova:

L’ora dell’allarme: Scattato intorno alle 01:00 con l’invio dei mezzi dalla sala operativa di Roma;

I mezzi impiegati: Squadra Nomentano 6/A, Autoscala e Autobotte AB/10;

I danni all’immobile: Portone divelto, pareti scrostate e scala annerita lungo i 4 piani dello stabile;

I feriti: Una persona affidata ai sanitari del 118 in codice giallo per un malore dovuto allo spavento.

Verifiche di agibilità e indagini delle forze dell’ordine

Durante le fasi più concitate dei soccorsi, il personale sanitario del 118 ha preso in cura un residente che ha accusato un malore a seguito dello spavento, disponendone il trasporto in ospedale in codice giallo.

Al termine dei sopralluoghi tecnici e delle opportune verifiche di sicurezza sulla tenuta dell’immobile, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dichiarato agibile la struttura, consentendo a tutte le famiglie evacuate di far rientro nelle proprie abitazioni.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso e fare luce sulle cause esatte che hanno provocato la deflagrazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza