Deflagrazione nell’androne di un palazzo di quattro piani: portone sventrato e residenti evacuati
Paura nella notte in via 2 Giugno. L'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco del distaccamento Nomentano. Una persona soccorsa dal 118 per un malore, poi il rientro nelle abitazioni
Un forte boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti di un immobile a Fonte Nuova, alle porte della Capitale.
Erano da poco passate le ore 01:00 quando la sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato d’urgenza in via 2 Giugno la squadra 6/A del distaccamento Nomentano, supportata da un’autoscala e dall’autobotte AB/10, per un’esplosione verificatasi nell’androne di uno stabile di quattro piani.
L’onda d’urto della deflagrazione è stata violenta: il portone d’ingresso è stato del tutto sventrato, gli intonaci delle pareti sono stati scrostati e una densa fiammata ha annerito l’intera tromba delle scale fino ai piani superiori.
L’evacuazione del palazzo e i soccorsi
Giunti sul posto, i soccorritori hanno avviato le procedure d’emergenza, facendo evacuare a scopo precauzionale tutti i condomini presenti negli appartamenti dello stabile.
I dettagli dell’intervento a Fonte Nuova:
L’ora dell’allarme: Scattato intorno alle 01:00 con l’invio dei mezzi dalla sala operativa di Roma;
I mezzi impiegati: Squadra Nomentano 6/A, Autoscala e Autobotte AB/10;
I danni all’immobile: Portone divelto, pareti scrostate e scala annerita lungo i 4 piani dello stabile;
I feriti: Una persona affidata ai sanitari del 118 in codice giallo per un malore dovuto allo spavento.
Verifiche di agibilità e indagini delle forze dell’ordine
Durante le fasi più concitate dei soccorsi, il personale sanitario del 118 ha preso in cura un residente che ha accusato un malore a seguito dello spavento, disponendone il trasporto in ospedale in codice giallo.
Al termine dei sopralluoghi tecnici e delle opportune verifiche di sicurezza sulla tenuta dell’immobile, la squadra dei Vigili del Fuoco ha dichiarato agibile la struttura, consentendo a tutte le famiglie evacuate di far rientro nelle proprie abitazioni.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi del caso e fare luce sulle cause esatte che hanno provocato la deflagrazione.
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