Degrado e abbandono nei parcheggi di viale Primavera, viale Gardenie e di via dei Noci 

Alcuni giorni fa l’ex consigliere municipale e presidente del Consiglio nella giunta Palmieri, ha denunciato sulla sua pagina FB lo Stato di degrado e scarsa manutenzione degli spazi.

Peccato che Pietrosanti chieda solo di intervenire e non anche il perché ci siano situazioni incredibilmente sporche e degradate nel nostro municipio.

Ha scritto infatti così: “Lo stato dello square centrale di viale della Primavera è vergognoso e indecoroso. Va organizzata una pulizia delle aree di parcheggio. Stessa situazione su via dei Noci e viale delle Gardenie, terre di nessuno e in stato d’abbandono”.

Siamo andati a vedere anche per dare verificare quelle affermazioni. Abbiamo fatto delle foto e un breve video e, constatato che in terra ci sono ancora i resti di decine di “mucchietti” di foglie spiaccicati in terra dalle auto, un segno evidente del pessimo lavoro di pulizia fatto mesi e mesi fa.

Una circostanza che impone il fatto di sapere una volta per tutte a chi competa la pulizia del “Parcheggio Pubblico” e con quale cadenza e chi effettui la manutenzione visto che un numeri imprecisato di parapedonali installati per proteggere il transito dei pedoni, sono stati abbattuti da vari incidenti stradali.

Stessa cosa vale per l’altro parcheggio pubblico, quello di viale delle Gardenie dove oltre alle betonelle saltate a causa delle radici dei pini c’è la questione della pulizia.

Diverso il discorso per via dei Noci dove il parcheggio è di fatto spontaneo e per il quale sarebbe necessario una sistemazione a questa funzione da parte del V Municipio.

Insomma chi deve pulire e quando e chi ne cura la manutenzione… Ai municipali la risposta.

