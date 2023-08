Depuratore Ostia, Rapisarda: “Misurazioni Acea non rilevano miasmi. Eppure la puzza c’è”

Ci lascia spiazzati l’ultima email del X Municipio di Roma Capitale, dove il nostro Comitato di Quartiere viene avvisato di come Acea, dopo misurazioni, non abbia rilevato miasmi nell’aria. Nessuno mette in dubbio l’analisi condotta dall’azienda, ma qui dalle ore 18 ogni giorno diventa un inferno legato alla puzza presente nell’aria. In giornata scriverò una nuova PEC al Municipio X e Acea, per capire quali misurazioni sono state effettuate e quali effettivi dati sono risultati dalla ricerca. Sul caso del Depuratore di Ostia, serve la piena trasparenza amministrativa.

Firmato: Andrea Rapisarda, Presidente Comitato di Quartiere “Cittadini per il Parco Pallotta” e dirigente di “Obiettivo Domani Roma”.