Di là da venire le 4 edicole dell’Acqua nel V Municipio nonostante i progetti presentati da Acea dal 7 aprile 2022

Oramai da tempo quando pubblichiamo una notizia che può scaturire da una segnalazione di cittadini o da quanto riusciamo a scovare e riguarda il nostro territorio, cerchiamo di portarlo all’attenzione del Consiglio del V Municipio anche con interventi in Aula o nelle Commissioni, che come si sa, sono aperte al pubblico.

Ed è così che nella seduta di Consiglio siamo intervenuti portando il problema delle “quattro edicole dell’Acqua“ che ACEA SpA vorrebbe installare nel nostro municipio e che saranno in grado di erogare acqua pura. liscia e/o frizzante e con delle apposite prese USB caricare gratuitamente ben quattro cellulari contemporaneamente.

ACEA per poterle installarle ha presentato richieste e progetti fin dal 7 aprile 2022, senza però ricevere nessuna risposta e questo mentre negli altri municipi romani le hanno già installate, ricevendo un giudizio più che positivo da parte della cittadinanza, tanto da indurre quei municipi a fare richiesta alla municipalizzata di ulteriori installazioni.

Il silenzio da parte della politica locale lascia pensare ad una scarsa sensibilità nel far risparmiare i propri cittadini che bevono acque minerali in bottiglia e nel contempo diminuire la quantità di bottiglie in plastica lasciate purtroppo ovunque con un innegabile beneficio anche per l’ambiente.

Purtroppo la nostra segnalazione non ha avuto nessun riscontro e questo nonostante che subito dopo di noi ci sia stato l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Maura Lostia di cui era prevista una relazione per fare il bilancio dell’attività svolta in questo primo anno di governo.

Ovviamente aspetteremo ancora qualche giorno e poi torneremo nuovamente alla carica in quanto pensiamo che oltre al risparmio per le famiglie le edicole dell’acqua consentono anche una minore circolazione delle bottiglie in plastica e quindi un minor inquinamento del suolo e dei mari.