Dimagrire in Menopausa con la Specialist Veronica Luzi. Il trattamento Endermologie con il supporto della nostra dietista in sede rappresenta un percorso innovativo e altamente personalizzato, ideato per rispondere alle esigenze di ogni donna che affronta la sfida del dimagrimento in menopausa.

La menopausa è una fase naturale della vita femminile caratterizzata da importanti cambiamenti ormonali che possono influenzare il metabolismo, il tono dell’umore e la distribuzione del peso corporeo. In questo periodo, molte donne sperimentano un aumento di peso o trovano difficoltà nel mantenere il proprio peso forma.