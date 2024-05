Diritti e digitale nell’era di internet e dei social

“Diritti e digitale, i diritti nell’era di internet e dei social” è il titolo del convegno promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina e da Città Metropolitana di Roma Capitale in programma Giovedì 16 Maggio alle ore 10 presso il Centro Congressi Frentani.

Tra i focus, oltre alle grandi tematiche legate alla cyber security e alla privacy e dunque all’utilizzo consapevole della rete e degli strumenti digitali, anche una veloce panoramica sulla tutela del diritto d’autore nel mondo digitale e sull’applicazione della gamification e della realtà aumentata a progetti educativi e di promozione turistica e culturale.

Saranno presenti gli studenti delle scuole romane e dei Centri di formazione professionale della Città metropolitana. Previsti i saluti di: Svetlana Celli, presidente Assemblea Capitolina; Daniele Parrucci, consigliere capitolino e delegato del sindaco alle Politiche della Formazione in Città Metropolitana; Lamberto Giannini, prefetto di Roma; Riccardo Corbucci, presidente Commissione Roma Capitale Statuto e Innovazione tecnologica; Lorenzo Marinone, consigliere capitolino, delegato del Sindaco alle Politiche giovanili. Previsti i saluti di:, presidente Assemblea Capitolina;, consigliere capitolino e delegato del sindaco alle Politiche della Formazione in Città Metropolitana;, prefetto di Roma;, presidente Commissione Roma Capitale Statuto e Innovazione tecnologica;, consigliere capitolino, delegato del Sindaco alle Politiche giovanili.

Seguiranno gli interventi di: Alfonso Celotto, avvocato, ordinario di Diritto costituzionale Università Roma Tre; Alberto Armao, SVP HR & Organization – Cyber & Security Solutions Division di Leonardo Spa; Eleonora Faina, direttore generale di Anitec-Assiform, Associazione italiana per l’ICT; Chiara Dellacasa, avvocato, esperta in diritto d’autore; Francesco Moneta, fondatore di The Round Table progetti di comunicazione.

L’iniziativa si colloca all’interno del grande quadro dei Diritti Umani che caratterizza l’attività 2024 della Presidenza dell’Assemblea Capitolina.