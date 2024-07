Come sfruttare al massimo una caldaia Baxi

Le caldaie a gas tradizionali di Baxi rappresentano un punto di riferimento nel settore dei dispositivi di riscaldamento a tiraggio naturale.

L’attributo “tradizionali” comunque non deve trarre in inganno, dal momento che stiamo parlando di impianti decisamente all’avanguardia sotto il profilo tecnologico; soluzioni che si fanno apprezzare, tra l’altro, per la semplicità di installazione che le caratterizza, e per la loro capacità di assicurare un equilibrio ottimale fra efficienza e comfort. Con Baxi caldaie si hanno a disposizione apparecchi di dimensioni compatte e dal peso ridotto, in grado di offrire performance altamente professionali.

Il marchio Baxi

Il marchio Baxi è italiano e da tempo si occupa della produzione di sistemi per il riscaldamento. Si tratta di uno dei leader del settore, con un vasto assortimento di caldaie dal profilo tecnologico elevato. Che si opti per modelli con basamento a terra o da muro, le performance sono sempre eccellenti: merito, fra l’altro, di un sistema di modulazione abbinato a un sistema di monitoraggio, grazie a cui si garantisce un funzionamento costante, senza che ci sia la necessità di effettuare accensioni e spegnimenti in continuazione.

I benefici che ne scaturiscono sono evidenti: non solo un abbattimento dei consumi ma anche, come si è già accennato, la semplicità di installazione, dal momento che tutte le regolazioni sono eseguite direttamente dal programma che gestisce la caldaia.

Tutti gli impianti Baxi presentano un sistema antigelo finalizzato a garantire il loro funzionamento ottimale nel corso del tempo.

Ecco spiegato il motivo per il quale i modelli di Baxi meritano di essere considerati i migliori fra tutti quelli a disposizione sul mercato.

I modelli a condensazione

In precedenza abbiamo fatto riferimento alle caldaie a gas tradizionali di Baxi, ma un altro fiore all’occhiello del catalogo del marchio italiano va individuato nei modelli a condensazione. Come noto, tali dispositivi non sono altro che la diretta evoluzione degli impianti standard. Mentre in una caldaia tradizionale il calore dei gas combustibili è destinato ad essere espulso insieme con i fumi di scarico, nel caso di un modello a condensazione tale calore può essere riutilizzato nel processo di riscaldamento. Come è facile intuire, ciò si traduce in un consistente risparmio di energia, e contribuisce a contenere l’inquinamento atmosferico.

Perché scegliere le caldaie a condensazione di Baxi

Il livello di innovazione molto elevato è uno dei punti di forza delle caldaie a condensazione di Baxi, che si distinguono dalla concorrenza sia per la remotabilità che per la notevole modulazione, grazie a cui è possibile ridurre il numero di accensioni e di spegnimenti: ciò contribuisce ad aumentare il livello di efficienza e comporta un significativo risparmio di energia.

Merita di essere ricordato, poi, il sistema GAC, acronimo con il quale si fa riferimento alla tecnologia Gas Adaptive Control, per mezzo della quale viene assicurato il costante controllo del segnale della fiamma.

Grazie a questo sistema, in sostanza, viene regolata la portata di gas, il che permette di mantenere la combustione costante.

I benefici che ne derivano sono importanti, sia in relazione ai tempi di installazione che per ciò che concerne la riduzione dei consumi di gas.

Come scegliere il modello giusto

Quali sono, dunque, gli aspetti che è opportuno prendere in considerazione in vista della scelta di un modello di Baxi?

Al di là delle caratteristiche della caldaia, è bene tenere conto del clima della zona in cui si risiede, delle condizioni dell’edificio e delle dimensioni dell’abitazione.

Prima di prendere una decisione riguardante l’acquisto, insomma, è consigliabile studiare tutti i dettagli che possono incidere sul livello di efficienza della caldaia. A quel punto si può stabilire se sia meglio puntare su un modello a condensazione o se, al contrario, convenga optare per un dispositivo a gas tradizionale.

In linea di massima, il ricorso a una caldaia a condensazione è suggerito quando si è abituati a utilizzare la caldaia in maniera continuativa e consistente; nelle altre circostanze, invece, è più vantaggioso l’impiego di una caldaia tradizionale.

Quest’ultima, dunque, si lascia preferire in presenza di locali di dimensioni ridotte, per le seconde case e più in generale per le abitazioni che si trovano in zone geografiche di fasce climatiche nelle quali le temperature dei mesi invernali risultano nel complesso miti.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙