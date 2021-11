Divertimento e pensiero con Polvere di Stelle APS

Polvere di Stelle è un’associazione culturale che ha fatto (e tutt’ora fa) divertire e pensare allo stesso tempo.

“Polvere di Stelle”, nata da una idea geniale del professor Antonio Perelli e di altri “preoccupati” per il degrado morale e culturale dei nostri tempi, continua il suo percorso di “Musica e Cultura” e, nonostante che la guida terrena del nostro professore non ci sia più, rimangono indelebili i suoi insegnamenti.

È un’associazione nata quasi per caso, per volontà di pochi audaci, decisi a proporre la cultura classica in modo semplice, MAI volgarizzandola o uscendo dai binari di un raffinato criterio critico.

Lirica, Jazz (quello vero), Poesia, Letteratura, Storia, Scienza, Teatro, Pittura, Scultura ecc., insomma qualsiasi argomento, come scusa, per organizzare cenacoli serali, dimostrando che: con la cultura si fa amicizia, si mangia (bene) e si beve (benissimo).

Gli amici dell’associazione hanno una poesia di Trilussa che sempre, durante gli incontri, introduce o termina la serata, un piccolo cammeo rappresentativo del loro modo di essere e di impegnarsi per vedere le stelle.

Mentre, una notte, se n’annava a spasso,

la vecchia Tartaruga fece er passo

più lungo de la gamba e cascò giù

co’ la casa vortata sottinsù.

Un Rospo je strillò: – Scema che sei!

Queste so’ scappatelle

che costano la pelle… –

Lo so: – rispose lei –

ma, prima de morì, vedo le stelle.

Polvere di Stelle è una APS, associata alla UITL Lazio.

Info: 3405735408 – dott.henospalmisano@gmail.com

Henos Palmisano, presidente di “Polvere di Stelle, musica e cultura”