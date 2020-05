Domenica 10 maggio donazione del sangue a Vitinia

Dalle 8,00 alle 11,30, domenica 10 maggio 2020 donazione del sangue presso l’Oratorio della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù agonizzante a Vitinia.

PER DONARE, OCCORRE PRENOTARSI come indicato in calce a questo messaggio e sulla locandina allegata.

Sulla scia emotiva del momento, moltissime persone hanno risposto all’appello dei medici che sollecitavano le donazioni per sopperire alla carenza di sangue negli ospedali. Il riscontro è stato superiore alle aspettative ed alle effettive possibilità ricettive dei Centri Trasfusionali costretti a respingere ulteriori donazioni.

La risposta massiccia registrata in questa circostanza testimonia il comportamento virtuoso dei cittadini ma mostra i suoi limiti se le donazioni avvengono solo in caso di emergenza legata a calamità o alla necessità di supportare occasionalmente familiari o conoscenti.

In realtà, il trattamento del Coronavirus non necessita di per sé di trasfusioni, salvo contestuale presenza di patologie che le richiedono (e ferma restando la sperimentazione in corso sull’uso del plasma delle persone guarite da Covid-19 che nulla ha a che vedere con le comuni donazioni).

“Abbiamo quindi ritenuto opportuno – afferma Paola Badessi dell’Associazione Viviamo Vitinia ONLUS – non anticipare la raccolta di sangue nel quartiere ma rispettare la calendarizzazione già prevista per il 10 maggio al fine di assicurare l’approvvigionamento di sangue scaglionato nel tempo per sostenere le quotidiane emergenze e sopperire alla carenza dei mesi estivi.

“Per chi non ne fosse a conoscenza, informiamo che l’Associazione Viviamo Vitinia è associata all’AD SPEM che fa capo al Centro Trasfusionale del Policlinico Umberto I ed è nata nel 1978 ad opera del Professor Franco Mandelli, già titolare della Cattedra di Ematologia del Policlinico, deceduto circa due anni or sono.

“Per prenotare la donazione si può telefonare ai numeri 0649976427-28 oppure inviare una mail all’indirizzo prenotazioneadspem@gmail.com

“Ringraziamo Don Isidoro che ci ha dato la possibilità di organizzare la donazione presso l’Oratorio poiché, causa coronavirus, i locali del Centro Anziani sono chiusi”.

P. B.