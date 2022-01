Domenica 16 gennaio raccolta gratuita ingombranti nei municipi dispari

Prosegue la raccolta differenziata gratuita di materiali ingombranti (o comunque non conferibili nei cassonetti su strada) organizzata da Ama in collaborazione con il TgR Lazio. Domenica 16 gennaio è il primo appuntamento del 2022 ed è la volta dei Municipi dispari. L’iniziativa, proposta per il ventitreesimo anno consecutivo, ha consentito ai romani – fa sapere Ama – di consegnare, dal 2000 ad oggi, oltre 40mila tonnellate di materiali, 1.600 delle quali solo nel corso del 2021.

Previste 16 postazioni di raccolta, tra cui una nuova ecostazione allestita in via Pupella Maggio/Porte di Roma in III Municipio. A partire dalle 8 del mattino si possono consegnare, come di consueto, i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). A piazzale Clodio, via Anagnina e largo Montanari saranno inoltre presenti centri di raccolta mobili presso cui conferire anche oli vegetali esausti, pile, batterie e contenitori con residui di vernici e solventi.

Anche i centri di raccolta fissi saranno aperti con orario domenicale (7-13), compresi quelli attivi nei Municipi dispari. Ciò, nell’ambito dell’iniziativa Ama che tiene aperti i centri raccolta tutti i giorni, domenica inclusa.

Tutti i materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

In alcune ecostazioni i cittadini potranno consegnare anche libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) all’associazione culturale Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti e vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

In tutti i siti di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, con accessi accessi scaglionati per regolare il flusso di veicoli e persone. AMA invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Vedi la locandina.

Ogni informazione nel portale Ama .