Domenica 16 giugno 2024 ore 17 al Pentatonic: Incontro con Sonia Ciuffetelli

Domenica 16 giugno 2024, dalle 17 alle 19* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, incontro con Sonia Ciuffetelli e il suo libro Bucare il tempo, Arcipelago itaca 2024

In conversazione con l’autrice: Anna Maria Curci

Sonia Ciuffetelli esordisce come scrittrice con Ordinaria nevrosi dell’anima (Tracce, 2003). La sua raccolta di racconti Lampi d’ingenuo viene pubblicata nel 2008 dall’editore Giulio Perrone. Nel 2010 pubblica la raccolta di poesie Petali di voce, editore Giulio Perrone. Del 2016 è il suo saggio storico-biografico Non ho vergogna a dirlo, Portofranco. Del 2017 è il suo romanzo Un velo sulla memoria, Augh edizioni. Nel 2018 pubblica, per l’editore Arcipelago itaca, La farfalla sul pube, raccolta in versi. Nel 2020 esce il libro di racconti Scatto senza posa, ed. Scatole Parlanti. Nel 2021 pubblica La colonizzazione invisibile, editore Arcipelago itaca, il libro in versi e in prosa sulle interconnessioni e sulle influenze tra i miti della tecnologia informatica e i bisogni intellettuali ed emotivi degli individui. Nel 2024 ha pubblicato il libro in versi Bucare il tempo, editore Arcipelago itaca.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

