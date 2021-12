Domenica 19 dicembre raccolta rifiuti ingombranti nei municipi pari

Domenica 19 dicembre 2021 decimo e ultimo appuntamento dell’anno con la campagna “Il Tuo quartiere non è una discarica” la raccolta straordinaria gratuita mensile di rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio. In questa occasione verranno coinvolti i municipi pari della città con 10 eco-stazioni mobili (vd. allegato) appositamente allestite che saranno a disposizione dei cittadini. Anche questa ultima raccolta straordinaria del 2021 vedrà la presenza, in alcuni siti, dei volontari del Riuso con associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo Settore che promuovono progetti e iniziative volte al riutilizzo dei beni e con le quali l’azienda ha già da tempo siglato degli specifici protocolli di intesa.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Per tutta la mattina, a partire dalle ore 8 si potranno consegnare presso le postazioni di raccolta come di consueto i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi), i cosiddetti RAEE (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori) nonché altre tipologie di rifiuti particolari (pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi). L’elenco completo è consultabile sul sito www.amaroma.it. Tutti materiali raccolti nel corso della mattinata verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

In alcune eco-stazioni (anche queste consultabili sul sito web aziendale) i cittadini avranno la possibilità di consegnare anche libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie) all’associazione culturale Nuova Acropoli, vecchie biciclette o parti di esse all’associazione Ciclonauti, ausili o protesi sanitarie all’associazione Joni and Friends Italia e vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti) alla cooperativa sociale W.A.Y.S. onlus.

Anche i Centri di Raccolta fissi saranno aperti con orario domenicale (7-13), compresi tutti quelli attivi nei municipi dispari.

Nelle postazioni di raccolta, anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone. AMA per questo invita i cittadini a recarsi sul posto entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.