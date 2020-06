Domenica 28 giugno pulizia al Parco di Aguzzano

Dopo l’emergenza Coronavirus, riprendono le attività mensili di manutenzione e pulizia del Parco di Aguzzano da parte del Comitato di Cultura Ambientale Insieme per Aguzzano. In particolare domenica 28 Giugno 2020 a partire dalle ore 9:00 ci dedicheremo all’ingresso di Via Leibniz (vicino al campo di pallacanestro) alla ristrutturazione di alcune panchine fatiscenti e alla bonifica delle aree circostanti. Ci sarà anche un intervento di sfalciatura presso la Meridiana poco distante.

“Con queste azioni dimostrative – dichiara Insieme per Aguzzano Comitato di Cultura Ambientale – si vuole attirare l’attenzione delle Amministrazioni e dei quartieri sul degrado del Parco di Aguzzano che, ad inizio del periodo estivo, ancora deve provvedere alle operazione di sfalcio delle infestanti (fienagione), oltre il cronico degrado di panchine, bacheche, tavoli, staccionate, attrezzi ginnici.