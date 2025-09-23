Domestica sorpresa a rubare nella cassaforte dall’anziana datrice di lavoro

Un gesto di sfiducia, un sospetto che si rivela fondato. È quanto accaduto ieri in zona circonvallazione Clodia, dove una donna di 81 anni ha deciso di contattare i Carabinieri dopo aver notato movimenti insoliti da parte della sua domestica.

L’intervento dei militari della Stazione Roma Trionfale è stato immediato: una volta giunti nell’appartamento, hanno sorpreso la collaboratrice domestica – una 43enne di origine peruviana – con le mani letteralmente dentro la cassaforte della padrona di casa.

La donna stava sottraendo 850 euro in contanti, custoditi nella camera da letto dell’anziana.

La scena non ha lasciato spazio a dubbi: i Carabinieri hanno bloccato la 43enne, recuperato l’intera refurtiva e riconsegnato i soldi alla vittima.

L’arrestata, invece, è stata condotta in caserma e trattenuta fino al trasferimento nelle aule del Tribunale di Roma per il rito direttissimo. Dove il giudice ha convalidato l’arresto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.