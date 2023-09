Donazione al Parco Palatucci di Tor Tre Teste

A fine giugno 2023, ho ricevuto la telefonata di Claudio, figlio di Luigi Giuliano.

Ci sono figli di ex “camminatori” del parco di Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, che ne adoravano le viuzze sterrate e asfaltate.

Magari sporche e non illuminate. Che per anni hanno rilasciato, nel loro camminare, impronte di scarpe polverose d’estate o di fango in inverno. Che tutti i giorni, hanno fatto risuonare le loro risate e fatto ascoltare i loro discorsi gioiosi o tristi, i loro ricordi e le loro passioni.

Ci sono figli di ex “camminatori”, che nei dieci chilometri del parco, avevano trovato amici con cui condividere le ore del mattino, di tutte e quattro le stagioni.

Ci sono figli di ex “camminatori”, desiderosi ora di lasciare nel parco un ricordo sul proprio genitore, che non c’e’ piu’.

Ciao Attilio, sono Claudio, figlio di Luigi. E’ un po’ di tempo che pensiamo, io e mia sorella, che ci piacerebbe donare al Parco di Tor Tre Teste un attrezzo per lo sport o qualche cosa di simile.

Attilio, oppure una panchina o qualche istallazione che può essere utile al parco.

Mio padre adorava il parco e gli amici che gli aveva fatto scoprire.

Attilio, tu avresti idea di come posso fare?

Attilio, grazie in anticipo, mi faresti una grande cortesia. A presto.

Ho richiamato Claudio nello scorso luglio.

Ciao Claudio, ho scritto mail all’Assessore del Verde del V Municipio di Roma. Non mi aspetto risposta prima di settembre.

La mia idea sarebbe una panchina, ma di quelle grandi che si vedono in pubblicità nei paesini del nord Italia. Che sono posizionate su terrazze naturali e che hanno vallate da ammirare.

L’idea e’ di posizionarla nel parco Palatucci, ai limiti della piccola pineta e che “guardi” il laghetto con le mura dell’acquedotto Alessandrino.

Di fronte strada alla biblioteca Rodari, in via Francesco Tovaglieri.

Prendo un libro in prestito dalla biblioteca, mi siedo sulla panchina, all’ombra dei pini, ammiro il panorama e leggo.

È arrivato settembre, ancora non è pervenuta risposta alla mail inviata all’Assessore del Verde del V Municipio di Roma.

Se non arriverà risposta, non ci fermeremo.

Claudio, spesso la politica fa poco e nulla di suo, fa fare poco o nulla anche a chi vuole dare loro una mano.

Effettivamente queste situazioni non incoraggiano, ma noi, Claudio, non demorderemo.

È solo una donazione.