Dove imparare l’inglese a Roma

Perché imparare l'inglese è importante? Sappiamo tutti che l'inglese è la lingua globale, il che significa che la maggior parte dei Paesi del mondo considera l'inglese come seconda lingua. I motivi per studiare inglese possono essere diversi: c'è chi ha bisogno di imparare la lingua per lavorare, chi per studiare, chi per viaggiare.

Ma tornando alla domanda iniziale, perché è così importante imparare l’inglese? Scopriamolo insieme!

L’inglese ti dà accesso alla conoscenza del mondo

L’inglese è la lingua della tecnologia, in particolare dell’alta tecnologia come l’informatica, la genetica e la medicina. Se hai intenzione di leggere documenti relativi a quei campi, probabilmente dovrai leggerli in inglese. In altre parole, l’inglese è uno strumento essenziale per ampliare la tua visione del mondo. Senza l’inglese, il tuo accesso al mondo della conoscenza sarà limitato. Inoltre, una volta che parlerai correntemente l’inglese, avrai più opportunità di conoscere altre culture attraverso la letteratura poiché, come ben sai, la maggior parte dei libri stranieri popolari sono tradotti in inglese piuttosto che in altre lingue. E anche la maggior parte delle informazioni su Internet è in inglese.

Puoi viaggiare facilmente in qualsiasi parte del mondo

Il filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein una volta ha affermato che “i limiti della tua lingua sono i limiti del tuo mondo”, il che significa che con le capacità di comprensione e comunicazione in inglese, puoi facilmente viaggiare in tutto il mondo. L’inglese non solo ti aiuterà a spostarti, ma ti renderà anche più facile interagire con altri viaggiatori o persino con la gente del posto durante il viaggio. Questo può rendere il tuo viaggio un’esperienza più piacevole e gratificante.

L’inglese ti aprirà migliori opportunità di lavoro

L’inglese apporta un vantaggio significativo a coloro che lavorano in un’organizzazione internazionale o multinazionale. Oltre al fatto che sarai in grado di comunicare con clienti stranieri o partner commerciali, le tue abilità in inglese ti aiuteranno anche a scalare la scala della carriera. Inoltre, se stai cercando una carriera nel campo delle scienze mediche, dell’informatica e della tecnologia, imparare l’inglese è d’obbligo.

