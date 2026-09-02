Droga, rapine e guida in stato di ebbrezza: controlli straordinari dei Carabinieri a Ostia

Un’offensiva ad ampio raggio contro il degrado e l’illegalità diffusa sul litorale di Ostia e nei quartieri limitrofi.

È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio disposto dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, condotto in adesione agli indirizzi strategici concordati nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il Prefetto Lamberto Giannini.

Le pattuglie hanno identificato 167 persone, ispezionato 125 automobili e recuperato diverse dosi di stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e crack.

L’assalto al negozio ed i trasferimenti a Regina Coeli

Tra i quattro arresti eseguiti spicca quello effettuato in via del Porto Turistico a Ostia. Una 45enne romana si è introdotta in un esercizio commerciale dopo aver scardinato l’ingresso, asportando tre macchine da caffè.

Sorpresa dal titolare, la donna lo ha strattonato e minacciato per garantirsi la fuga, prima di essere definitivamente bloccata dai militari intervenuti sul posto con l’accusa di rapina impropria.

Gli altri tre arresti riguardano aggravamenti e sostituzioni di misure cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria per violazioni alle prescrizioni: un 31enne colombiano (con braccialetto elettronico per divieto di avvicinamento), un 19enne egiziano ed un 34enne italiano (entrambi già sottoposti a divieto di dimora) sono stati prelevati e condotti al carcere di Regina Coeli.

Spaccio, guida in stato di ebbrezza ed armi improprie

Sul fronte giudiziario si contano anche otto denunce a piede libero. Tre persone sono state fermate per spaccio di droga, tra cui un 33enne sorpreso in viale Vasco de Gama con sei dosi di hashish e materiale per l’imballaggio. Altri tre uomini di 72, 56 e 53 anni sono stati denunciati per il possesso di armi ed oggetti atti ad offendere di genere proibito.

Controlli serrati anche sulle strade, con 32 contravvenzioni al Codice della Strada per un ammontare totale di 12.948 euro. Due automobiliste romane di 25 e 29 anni sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza (rispettivamente per tasso alcolemico pari a 1,05 g/l e per rifiuto di sottoporsi all’etilometro sul lungomare Vespucci), con immediato ritiro della patente e sequestro delle vetture.

Infine, 20 giovani sono stati segnalati in Prefettura come assuntori per modiche quantità di droga per uso personale.

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