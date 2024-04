Eccoi dettagli e le locandine invito dei due eventi dell’Associazione dei Sardi Il Gremio.

Sabato 20 aprile 2024, ore 17,30 al Teatro Aurelio Roma, largo san Pio V, 4, divertente commedia in sardo “In sa Duttoressa” della Compagnia Teatro Ittiri, scritta e diretta da Maria Franca Pisanu.



Sabato 27 aprile 2024, ore 17,30 in sala Italia, via Aldrovandi 16 evento dedicato a Sa Die de sa Sardigna con gli scrittori Gianni Caria e il suo libro “Sabbie”, Laura Lanza e il suo libro “Il peso della Galena” , con il saggista Antonio Casu, l’attore Alessandro Pala Griesche e il cantante musicista Gavino Ruggiu.



È necessario prenotare telefonando: 3356960036 Antonio, 3921352478 Ivan, 3479621135 Franca.

Con l’occasione l’Associazione, per il 2024 invita a rinnovare la quota sociale o con bonifico di € 20 (più € 10 per eventuale familiare) sul c/c intestato al Gremio IBAN: IT16T0101503200000000010517, Banco di Sardegna, via Boncompagni, Roma, oppure in presenza in occasione dei suoi eventi.

