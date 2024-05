Due iniziative dell’APS Fogolâr Furlan di Roma in memoria di Adriano Degano

Il Presidente Francesco Pittoni e tutta l’equipe dell’ APS Fogolâr Furlan di Roma invita a due importanti iniziative dedicate alla memoria del Dott. Adriano Degano, personaggio di alto profilo e riferimento per i friulani a Roma, a 10 anni dalla sua scomparsa.

Giovedì 16 Maggio 2024 ore 18.00 in Sala Italia – Sede UnAR- Via Ulisse Aldrovandi n.16 si terrà una Conferenza in ricordo di Adriano Degano (1920-2014) nel decennale della sua scomparsa

PROGRAMMA

Saluti:

Francesco Pittoni, Presidente del Fogolàr Furlan di Roma

Loris Basso, Presidente dell’ Ente Friuli nel Mondo

Federico Vicario, Presidente Società Filologica Friulana

Visione Short Movie in ricordo di A. Degano di Vito Paterno – Architetto

Intervento di Maria Rosa Santiloni, Segretario Generale Fondazione Ippolito e Stanislao Nievo

Testimonianza di Fabrizio Tomada, Consigliere del Fogolàr Furlan di Roma

Contea Romana dei Vini Friulani

Lettura poetica di Tiziana Bagatella, Attrice e Consigliera del Fogolàr Furlan di Roma

Sarà presente alla manifestazione il Rappresentante della Presidenza del Friuli Venezia Giulia.

Per partecipare all’iniziativa è necessaria la prenotazione obbligatoria entro Venerdì 10 Maggio 2024 all’ email: fogolaroma@gmail.com

—

L’iniziativa prosegue durante l’edizione 2024 della Settimana della cultura friulana promossa dalla Società Filologica Friulana. dove si potrà assistere dal 9 al 19 maggio 2024 a molti degli eventi in diretta streaming.

Il 18 maggio 2024 ore 16.00 (giorno del X anniversario della scomparsa) l’iniziativa sarà dedicata alla figura di Adriano Degano con la messa in onda ONLINE del filmato “ADRIANO DEGANO LEGGE GENESI 29, a cura dell’ Arch. Vito Paterno sul sito internet della manifestazione: www.setemane.it

