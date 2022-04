Due mostre in esposizione in due scuole a Colli Aniene

Ottima iniziativa di due scuole di Colli Aniene: la Italo Calvino e la Tullio De Mauro, con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio I nostri figli al centro della sQuola e Il Foro

La Mostra delle opere di Alfiero Nena allestita presso la scuola Italo Calvino in via A. Bongiorno rimarrà per due settimane.

La Mostra delle BiograVie di Colli Aniene Tiburtino allestita presso la scuola Tullio De Mauro in v.le Santi, rimarrà anch’essa per due settimane.