E_STATE Insieme in XV, Marchisio: “Con Controtempo Theatre torna l’Estate a Roma Nord”

“Ancora una settimana e poi finalmente sarà estate anche a Roma nord. Manca infatti ormai davvero poco all’inizio di “E_state insieme in XV” la rassegna estiva del nostro Municipio che per trenta giorni intratterrà la cittadinanza con iniziative culturali e di intrattenimento.

Dieci eventi itineranti per un nuovo piano della cultura territoriale, assente in questa parte della città da ormai troppo tempo e importante segnale di ripresa dopo due anni difficili segnati dalla pandemia.

Un bando pubblico municipale, che si aggiunge agli eventi dell’amministrazione comunale definiti pubblicati ieri ufficialmente, vinto dalla compagnia teatrale “Controtempo Theatre”, affermata realtà del territorio che dal 18 giugno al 16 luglio, avvalendosi del prezioso contributo di tante associazioni di volontariato e culturali del Municipio XV, organizzerà una serie di eventi nei nostri quartieri. Teatro, arte, ambiente, sport, cultura e tante iniziative dedicate anche ai più piccoli per una programmazione ricca e ben distribuita.

Sabato 18 giugno al Borgo di Isola Farnese il primo appuntamento con la Controtempo Theatre che andrà in scena alle 19 con la versione itinerante dell’Otello di W. Shakespeare.

Come anche ricordato dal Presidente del Municipio Daniele Torquati, che ringrazio per aver creduto sin dall’inizio in questo grande progetto “già ad ottobre scorso, non appena insediati, ci eravamo prefissati di riservare parte di fondi a questo tipo di iniziative, nell’ottica di una riappropriazione degli spazi urbani e di una nuova vivibilità dei nostri quartieri, un’occasione per il nostro territorio e un’opportunità per il resto della città di conoscere il Municipio XV”.

“E_state insieme in XV” è un primo traguardo raggiunto, per un lavoro che proseguirà anche nei mesi invernali, stagione in cui grazie all’aumento di budget destinato alle iniziative culturali, potremo garantire anche una programmazione dedicata alle festività natalizie.”

Così in una nota l’Assessora alla Cultura del Municipio XV, Tatiana Marchisio.

Tutti gli appuntamenti

18-19 GIUGNO: “OTELLO” di W. Shakespeare, spettacolo itinerante della Compagnia Controtempo Theatre presso il Borgo di Isola Farnese. Inizio ore 19.00 a Piazza della Colonnetta;

19 GIUGNO: dalle 16:00 alle 17.30 Retake terrà una visita guidata abbinata all’attività di Plogging presso il Borgo di Isola Farnese. Al termine della visita è prevista un’attività di cura delle strade del borgo;

25-26 GIUGNO: nel parco dell’IC “Parco di Vejo” si terranno le seguenti attività:

25 GIUGNO

• dalle 18:00 alle 20:00 “Corso di Yoga per bambini” tenuto da Veria Carbone ;

• dalle 18:30 alle 19:30 “Corso di Boxe” tenuto dal gruppo sportivo dilettantistico “Grottarossa”;

• dalle 19:30 alle 20:30 presentazione del libro “Oltre il Ring – Come la boxe ha cambiato una borgata” di Daniele Napolitano e Giovanni Cozzupoli, seguita da un intervento dell’associazione “FUORI DAL GRA”;

• dalle 16:00 alle 18:00 “Foglie D’arte – Atelier di pittura creativa per bambini” tenuto da Valeria Izzo;

• dalle 16:00 alle 20:00 “Urban Art Land Project” tenuto da Francesca Merola in collaborazione con l’associazione “AMICI DEL XV”;

26 GIUGNO

• dalle 10:30 alle 12:30 “Corso di Yoga per adulti” tenuto da Veria Carbone;

• dalle 10:30 alle 12:30 “Olimpiadi Retake” per bambini per la sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata;

• dalle 18:30 alle 19:30 “Corso di Boxe” tenuto dal gruppo sportivo dilettantistico “Grottarossa”;

• dalle 17:00 alle 19:00 “Foglie D’arte – Atelier di pittura creativa per bambini” tenuto da Valeria Izzo;

• dalle 16:00 alle 20:00 “Urban Art Land Project” tenuto da Francesca Merola in collaborazione con l’associazione “AMICI DEL XV”;

• dalle 19:00 alle 20:30 esibizione cinofila cani da ricerca del gruppo “Associazione Nazionale Carabinieri di Cesano di Roma”;

2-3 LUGLIO: dalle 18:00 alle 22:00 “Mercatino del riuso e del baratto” presso il cortile dell’IC “Via Nitti” con la collaborazione dell’associazione “Il Filo del quartiere”. È prevista la presenza dell’attore/musicista Carlo Coculo che allieterà la serata con un sottofondo musicale.

Nella giornata del 3 luglio, in collaborazione con l’associazione “Retake”, si terrà anche la presentazione del libro di Massimiliano Simonini “Go Deo” sul tema del “prendersi cura dell’altro e della natura entrando in connessione con essa” e verrà allestito un punto di raccolta di tappi di plastica e di scarpe da ginnastica usate da destinare al riuso o al riciclo;

9-10 LUGLIO: dalle 21:00 alle 23:00 “Stand up Comedy con Open Mic” presso l’Anfiteatro Galline Bianche. Ospiti: Mario Raz e Sandro Canori. Per l’occasione l’associazione “FIADDA ROMA” si occuperà della traduzione simultanea con i sottotili al fine di rendere l’evento fruibile alle persone non udenti. Nella giornata del 10 LUGLIO dalle 17:00 alle 19:00 l’associazione “Retake” terrà le “Olimpiadi Retake” per i bambini per la sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata. Prevista anche l’attività di Plogging, con guanti e pinze, aperta a tutti, grandi e piccini;

15-16 LUGLIO: presso l’Anfiteatro di Cesano:

15 LUGLIO ore 21:30: concerto di musica Balcanica;

16 LUGLIO ore 21:30: concerto di musiche del Sud.