“Eccellenza nella Musica 2022”: premiata la William School Music

“Il successo non è un caso. È duro lavoro, perseveranza, apprendimento, studio, sacrificio e, soprattutto, amore per ciò che stai facendo o imparando a fare”. (Pelè)

Ed è proprio con questa celebre frase che annunciamo il riconoscimento alla William School Music di Roma, premiata lo scorso 6 gennaio 2023 come “Eccellenza nella Musica 2022” in uno straordinario evento patrocinato e organizzato dal Municipio di Roma VI, presso il nuovo centro polifunzionale di Villa Verde. Sicuramente un risultato meritato dopo un anno di duro lavoro, grazie anche alla collaborazione tra maestri e allievi, che hanno contribuito ad aiutare, con il ricavato, la Lega del Filo d’Oro.

Durante l’evento sono state premiate le Eccellenze del territorio in ambito sportivo, musicale, culturale e sociale, dando prestigio a tutte quelle realtà che tengono alti i valori per cui sono nate queste discipline: aggregazione e socialità. A premiare i rappresentanti delle varie categorie, il Presidente del Municipio di Roma VI Nicola Franco e le varie cariche istituzionali. Molte le personalità intervenute, sia in ambito sportivo che culturale, tra i tanti Antonio Giuliani.

Da parte della William School Music, rappresentata dal direttivo al completo con Maria Laura Pruna, Fabio e William Feliziani, che ha anche co-presentato la manifestazione, si sono esibiti alcuni dei suoi migliori Artisti. Inoltre la manifestazione si è aperta con l’inno d’Italia e, a seguire, il brano “TAM TAM! …di Periferia”, divenuto l’inno delle periferie di Roma, nato e prodotto dalla Feliziani & Sons, nonché cantato da tutti gli Artisti della scuola!

La William School Music è nata nel 2016 e, in pochissimi anni, è diventata tra le più quotate Scuole di Musica di Roma, diventando un punto di riferimento nel quadrante sud/est della Capitale. Nel 2022 è stata pluripremiata per la sua attività scolastica, per menzionarne alcuni: il Comune di Roma e lo stesso Municipio VI; per di più è stata citata in moltissime testate giornalistiche nonché dall’emittente televisiva Rai 3.

IL FONDATORE

Fabio Feliziani asserisce: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Ed è proprio citando Eleanor Roosevelt, che Fabio Feliziani vorrebbe incitare gli allievi della scuola e non solo a credere nei propri sogni, gettando le basi per far sì che un giorno tutto ciò possa realizzarsi in una professione e perché no, in un grande successo.

“Ma anche se questo non fosse” – continua Fabio Feliziani – “sostengo che la musica sia un valore aggiunto ad ogni persona e, a tale proposito, sostengo l’insegnamento della musica nella scuola dell’obbligo malgrado sia per poche ore. Noi alla William School Music crediamo nell’Insegnamento dei valori affinché i ragazzi possano apprendere con passione ed impegno non solo uno strumento ma l’etica e la morale che ne consegue!”