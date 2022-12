Ecco l’Agenda del Parco 2023

Lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 19:00 al Centro Sportivo Tor Tre Teste presso il bar della Piscina Roma Waterpolo si terrà la presentazione della storica Agenda del Parco 2023.

Intervengono: Stefano Federico, Associazione Pilloleart, Olga Di Cagno, archeologa e Vincenzo Luciani, editore.

Percorrendo la via Collatina

“Percorrendo la via Collatina, da San Lorenzo all’antica Collatia” è il titolo dell’Agenda del Parco 2023 che, dopo aver percorso le antiche vie Prenestina (nel 2021) e Casilina (2022), nel 2023 si muove lungo l’antica via Collatina, attraversando i quartieri: San Lorenzo, Casal Bertone, Villa Gordiani, Collatino, Parco Prampolini, Tor Sapienza e La Rustica e soffermandosi nei parchi di Villa Gordiani, Taverna, Achille Grandi, Prampolini, Parco Severini-Campigli, Barone Rampante, Fabio Montagna. Troverà spazio nell’agenda anche il progetto del Parco lineaRE.

La via Collatina è una tra le più antiche strade di Roma e il suo tracciato risale all’antica Roma. Il primo tratto, oggi non più esistente, usciva dalle mura Aureliane insieme alla via Tiburtina presso Porta Tiburtina, e corrispondeva nel quartiere di San Lorenzo alle attuali via dei Falisci e via degli Apuli, in direzione dello scalo ferroviario. Qui oltrepassava il fosso della Marranella per proseguire nel quartiere di Casal Bertone sul percorso di via del Borghetto Malabarba. Questo tracciato, rimasto fino alla seconda metà del XIX secolo, era noto come via di Malabarba. Da via di Portonaccio fiancheggiava sul lato nord l’acquedotto dell’Aqua Virgo, in buona parte interrato, del quale costituiva la strada di servizio per la manutenzione, seguendo il percorso attuale della ferrovia Roma-Pescara. Il percorso moderno inizia invece da via Prenestina, nel quartiere di Villa Gordiani, dopo l’omonimo parco. Al VI miglio incontra Casale Boccaleone, nel quartiere Collatino, con la fontana con testa leonina. All’VIII miglio iniziava l’acquedotto Virgo. La strada dopo aver attraversato il quartiere Collatino (che dalla via prende il nome), costeggia il nuovo quartiere Parco Prampolini, attraversa il quartiere Tor Sapienza che nel 2023 si appresta a festeggiare il suo 100° anniversario, e termina a La Rustica dove, scavi del 2009, hanno accertato sorgesse l’antica città di Collatia, cui la strada romana collegava e da cui prende il nome. Il suo prolungamento giungeva sino all’antica città di Gabii, e una diramazione attraversava il fiume Aniene presso ponte Lucano ricollegandola alla Tiburtina. La moderna Collatina termina al Castello di Lunghezza.