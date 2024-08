Elvino Echeoni, addio

«Oggi è un giorno tristissimo, è volato tra gli angeli un grande amico, Elvino Echeoni, Artista a tutto tondo, pittore, musicista, cantante a livello internazionale. Mancherà il tuo sorriso, la tua generosità, la tua umanità, la tua gioia di vivere, la tua amicizia sincera. Un Amico è per sempre e tu vivrai sempre nel mio cuore».

Ho appreso la triste notizia da un post dell’amica scrittrice e pittrice Pina Di Tano. Ed ho avvertito subito una stretta al cuore come se una parte di me mi lasciasse più solo. Unica consolazione aver combinato con Elvio (così lo abbiamo sempre chiamato noi amici) tante cose insieme per la cultura e lo sport nei nostri quartieri.

Elvino (classe 1950) era ricoverato presso il Gemelli da circa una ventina di giorni, mi ha informato il comune amico e suo sodale da oltre 50 anni nella Galleria Il Mondo dell’Arte, Remo Panacchia che era stato in visita da lui conversando amabilmente solo un giorno fa.

Poi improvvisa la morte lo ha ghermito questa notte.

Condoglianze alla adorata moglie e ai suoi figli da me e dalla Redazione.

Il 2 maggio ricordo questo suo post che in questa mesta giornata voglio riproporvi, insieme alla sua calda voce

https://www.facebook.com/ElvinoEch/videos/565763470736529/

LA VITA SE NE VA

Cari amici, ascoltate questa mia canzone fino in fondo, ci sono riflessioni di una vita. Per sentire tutta la canzone:

https://www.youtube.com/watch?v=UeE1IDukl6s

“…PITTORE O MUSICISTA MA CHE IMPORTANZA HA…L’ARTISTA NON MUORE MAI…LA VITA SE NE VA…”

Che la terra ti sia lieve carissimo amico di tante battaglie e di tante iniziative culturali nella nostra periferia.

Per i 50 anni de Il Mondo dell’Arte

Il 13 maggio scorso avevamo pubblicato questo articolo: “La Galleria Il Mondo dell’Arte è in festa per il suo cinquantenario di un’attività culturale svolta con coraggio, soprattutto in periferia”.

https://abitarearoma.it/il-mondo-dellarte-in-festa-per-il-suo-50-anniversario/

Coraggio che non è mai mancato nei due amici titolari coinvolti in questa memorabile avventura lunga mezzo secolo: Remo Panacchia ed Elvino Echeoni.

Significativo il fatto che la festa tutt’altro che autocelebrativa sarà con l’inaugurazione di una mostra personale del Maestro Gianni Testa il 24 maggio dalle ore 17:30 alle 21.30 in via dei Castani 193 a Centocelle.

Leggi anche :”La straordinaria impresa de “Il Mondo dell’Arte”. Elvino Echeoni e Remo Panacchia ovvero cultura e grandi eventi per portare al centro la periferia” di Maria Giovanna Tarullo e Vincenzo Luciani – 10 Ottobre 2012

https://abitarearoma.it/la-straordinaria-impresa-de-il-mondo-dellarte/

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙