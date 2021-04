“Ennesimo rimpallo di responsabilità su TMB di Rocca Cencia”

“In Commissione Trasparenza abbiamo assistito, nonostante siano passati più di due anni, all’ennesimo rimpallo di responsabilità tra il Comune di Roma e la Regione Lazio sull’annosa questione del TMB di Rocca Cencia e, con ciò, lasciando senza risposte i cittadini della zona, oramai esasperati, che da anni aspettano soluzioni. La Sindaca Raggi con il suo Assessore ai rifiuti Ziantoni, anche oggi assente come da prassi consolidata, pensano che con la conferenza show, senza contraddittorio, sul piano industriale di Ama tutti i problemi siano stati risolti con il loro ‘libro-sogni’ e, nel mentre, i residenti della zona si trovano sempre più in difficoltà per una situazione che oramai è divenuta insostenibile con il paradosso che l’Assessorato ai rifiuti è all’oscuro di quanto pone in essere la società Ama da loro controllata. Vogliamo avere risposte chiare e concrete e abbiamo chiesto una nuova riunione su questa tematica con audizione, e non più invito, di tutti gli attori della vicenda, compresa la Regione Lazio per far sì che finisca questo ignobile rimpallo di responsabilità.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“È giunto il momento – conclude Figliomeni – di farci sapere che cosa vogliono fare su questo territorio, già di per se molto disastrato. E se queste risposte non vogliono darle a noi Consiglieri auspichiamo che abbiano la dignità di darle ai cittadini”.