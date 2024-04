Errore cronologico di Irene Sabetta al Pentatonic

Domenica 5 maggio 2024, dalle 17 alle 19* incontro con Irene Sabetta e il suo libro Errore cronologico, Il Convivio Editore 2023 presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina.

In conversazione con l’autrice: Margherita Parrelli e Anna Maria Curci.

Irene Sabetta vive ad Alatri, dove insegna lingua e letteratura inglese al liceo. Suoi testi sono presenti su diversi blog, in antologie curate da vari editori, in poemetti collettivi e riviste letterarie on line e cartacee. Dal 2019 collabora con la rivista “Formafluens – International Literary Magazine”. Nel 2021 è stata finalista al premio “Arcipelago Itaca” e ha ottenuto il secondo posto al premio “Antica Pyrgos”. Nel 2022 suoi testi inediti sono stati finalisti al “Lorenzo Montano” di Verona e al premio “I Murazzi” di Torino. Nel 2023 è risultata vincitrice, nella sezione “silloge inedita”, al concorso “Carlo Bo – Giovanni Descalzo” di Sestri Levante. Inserita nell’Almanacco di poesia italiana al femminile “Secolo Donna 2023”, edizioni Macabor, ha pubblicato i volumi di poesia Inconcludendo (EscaMontage 2018), Il mondo visto da vicino (Il Convivio Editore 2020), Nella cenere dei giochi (La Vita Felice 2022). Errore cronologico (3° posto al Premio per silloge inedita “Pietro Carrera” 2023) è la sua quarta raccolta. Nel 2024 ha curato l’antologia Distanze verticali, escursioni poetiche sulla montagna per l’editore Macabor.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

