Esodati del Superbonus: “Chiediamo lealtà al Ministro Giorgetti”

Riceviamo e pubblichiamo

Restiamo sorpresi dagli articoli pubblicati da alcuni quotidiani oggi, venerdì 4

agosto, che fanno riferimento a un decreto legge su cui con lealtà l’Associazione

Esodati del Superbonus ha collaborato, partecipando al tavolo tecnico con il

dottor Enrico Zanetti, incaricato dal Ministro Giorgetti con queste parole:

“lavorate insieme per trovare soluzioni”.

Nonostante siano passati oltre 10 giorni dall’invio di una bozza di articolato,

preceduto da memorie su cui si è lavorato, puntuale sui termini delle

sospensioni, delle proroghe e moratorie nonché della questione rilevante sulle

garanzie di Stato che non debbono risultare discriminatorie tra operatori di

mercato, non abbiamo più ricevuto cenni, nemmeno sotto la nostra costante

sollecitazione.

Di fatto non ci è stato più permesso di lavorare al tavolo per la definizione degli

ultimi punti fondamentali. È sorprendente l’atteggiamento assunto dal Governo,

rappresentato dal Ministro Giorgetti, dal quale ci aspettavamo e ci aspettiamo, la

stessa lealtà da noi mostrata e il rispetto della parola data.

Siamo a conoscenza, sempre attraverso la stampa, che il decreto sarà approvato,

senza condivisione, lunedì prossimo in Consiglio dei Ministri.

Ci attendiamo dal Governo e dal suo Ministro un atto di Lealtà attraverso la

condivisione del testo del decreto per sincerarci che questo non sia un’ennesima

toppa che non risolve le questioni prioritarie che terrorizzano e angosciano

centinaia di migliaia di famiglie e attendiamo altresì una puntuale e doverosa

smentita delle indiscrezioni riportate dalla stampa.

Da Simone Giovanna Presidente associazione

ESODATI DEL SUPERBONUS

Cari Sostenitori,

nel nostro costante impegno di mantenervi informati su eventi e sviluppi

rilevanti relativi all’ assurda vicenda legata ai Bonus Edilizi, desideriamo portare

alla vostra attenzione una notizia che potrebbe interessare molti tra noi:

Sulla base delle informazioni circolate oggi su vari organi di stampa, l’atteso

Decreto Urgentissimo, che avrebbe promesso l’ennesimo sblocco dei Crediti

Fiscali, sarebbe di imminente pubblicazione.

Secondo quanto riportato da diverse fonti autorevoli, le richieste avanzate da noi

nell’ambito del tavolo tecnico intrapreso nelle settimane scorse con i tecnici del

MEF, sarebbero state accolte in modo limitato e sono ritenute dai più, noi

compresi, completamente insufficienti per fornire una soluzione adeguata ai

problemi di Committenti ed Imprese coinvolti nel blocco dei Crediti di Imposta

e dei Bonus Fiscali.

In risposta a queste notizie, lunedì 7 Agosto alle ore 9:00, diversi cittadini

hanno programmato, sollecitandoci a diffonderne la notizia, un presidio presso il

Ministero dell’Economia e delle Finanze, sito in via XX Settembre a Roma.

L’intento del presidio è di sollevare l’attenzione sulle problematiche derivanti

dalla questione dei Bonus Fiscali e sulla ennesima promessa che, come da

indiscrezioni circolate, sarebbe stata completamente disattesa.

Vi invitiamo quindi a tenere presente questa informazione nel contesto dei vostri

interessi personali, sottolineando la consapevolezza che, ora più che mai, è

assolutamente necessario far sentire la propria presenza nei confronti di chi ha

in mano le sorti delle nostre vite e dei nostri cari.

Dove è finita la tutela di coloro che hanno intrapreso iniziative nel rispetto di

una legge dello Stato? Dove è finito il principio del legittimo affidamento?

La nostra associazione è vicina a tutti coloro che, lunedì prossimo, prenderanno

parte a questo presidio.

Saremo immediatamente pronti a preparare anche le nostre iniziative ufficiali

che, qualora il decreto rispecchi quanto riportato da vari organi di stampa, ci

vedranno senza ombra di dubbio impegnati in eventi che, seppure attentamente

civili e legali, saranno altrettanto intransigenti, fermi e risoluti.