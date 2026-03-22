Esplosione a Piana del Sole: Gualtieri sul posto. “Assisteremo chi ne avrà bisogno”

Il Sindaco, Roberto Gualtieri, si è recato nel pomeriggio in via Tavagnasco, nella zona di Piana del Sole, dove intorno alle ore 13 si è verificata una violenta esplosione che ha distrutto una palazzina e danneggiato gli edifici circostanti.

Secondo le prime informazioni, l’esplosione potrebbe essere stata causata da un impianto a gas Gpl. Due persone, una coppia di coniugi di 84 e 86 anni, sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate all’ospedale Sant’Eugenio, dove sono attualmente ricoverate.

“Si è trattato di un’esplosione di grandissima potenza, che ha completamente distrutto un edificio e danneggiato quelli intorno. Attendiamo aggiornamenti sulle condizioni dei feriti” ha dichiarato il Sindaco a margine del sopralluogo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia Locale di Roma Capitale e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di soccorso.

Le squadre dei Vigili del fuoco stanno effettuando verifiche strutturali sugli edifici limitrofi per accertare l’entità dei danni e stabilire quali immobili risultino inagibili. Alcune abitazioni sono già state evacuate e sono in corso le valutazioni sul numero di persone che necessiteranno di assistenza alloggiativa.

“La priorità è garantire la sicurezza dei cittadini e fornire supporto a chi ne ha bisogno. Stiamo lavorando per definire il numero delle persone da assistere, i vigili del fuoco stanno verificando struttura per struttura. Aspettiamo il numero esatto per predisporre l’assistenza alloggiativa. I vigili del fuoco stanno verificando struttura per struttura” ha aggiunto Gualtieri.

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