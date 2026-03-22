Roma, tragedia a Piana del Sole: esplosione distrugge una palazzina. Risultano feriti gravi

Un boato improvviso, poi il crollo. La domenica di Piana del Sole si è trasformata in pochi istanti in uno scenario di emergenza.

Intorno alle 13 di oggi, 22 marzo, un’esplosione ha provocato il collasso di una palazzina tra via Tavagnasco e via Castellinaldo, nel quadrante sud-ovest della Capitale, coinvolgendo anche altri due edifici vicini.

La deflagrazione, avvertita in tutto il quartiere, ha fatto tremare finestre e abitazioni, spingendo decine di residenti a riversarsi in strada.

Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, si sono trovati di fronte a una scena drammatica: macerie, detriti e una struttura completamente sventrata.

Secondo le prime ipotesi, ancora al vaglio degli investigatori, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una bombola di gas. Gli accertamenti tecnici dei Vigili del Fuoco sono in corso per chiarire con precisione l’origine del disastro.

Il bilancio, al momento, è di due feriti gravi, entrambi anziani, soccorsi e trasportati d’urgenza dal personale del 118. Le loro condizioni sono serie e restano sotto osservazione.

Intanto proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie. Le squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dalle unità cinofile e dai nuclei specializzati, stanno lavorando per escludere la presenza di altre persone intrappolate sotto i resti dell’edificio.

Circa settanta residenti sono stati evacuati e si trovano attualmente all’esterno delle abitazioni, per motivi di sicurezza. Gli edifici adiacenti, danneggiati dall’onda d’urto, sono sotto verifica per escludere ulteriori rischi di cedimento.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri, che hanno isolato l’area per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona.

Presente anche Il presidente dell’XI municipio, Gianluca Lanzi. In arrivo anche il sindaco Roberto Gualtieri.

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