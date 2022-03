Esplosione di un arcobaleno di colori a Villa De Sanctis

Dopo due anni terribili per la pandemia, finalmente a Villa De Sanctis riapre Tulipark: una coraggiosissima iniziativa dei fratelli Votadoro, che da Niscemi, Caltanissetta, vengono ad adornare e dare nuovo smalto al V Municipio con migliaia di tulipani.

Ebbene sì, oramai sta diventando una tradizione, a Villa De Sanctis, l’annuncio della primavera con i colori sgargianti dei tulipani di Davide, Gaetano e Filippo Votadoro.

Migliaia (450.000) di fiori (ben 75 varietà) per la gioia di grandi e bambini, che possono girare per i campi variopinti, scegliendo i tulipani preferiti.

Questi campi così ben ordinati e colorati, per il resto dell’anno abbandonati e incolti, ora infondono allegria e serenità: tale è la bellezza, che ci scordiamo, per un attimo, le pandemie e le tante guerre nel mondo (purtroppo non c’è soltanto quella in Ucraina).

Abbiamo approfittato quindi di queste splendide giornate di inizio primavera, per intervistare il vulcanico Davide Votadoro: “…oltre Roma siamo presenti anche a Bologna (seconda edizione) e, da quest’anno, anche a Baiano di Spoleto, dove per 4 settimane, si terrà la prima edizione di TuliPark in Umbria. La località è precisamente Villa Leonetti Luparini, dove, in un campo di circa 15.000 metri quadri, abbiamo piantato ben 100.000 bulbi… ovviamente anche lì ci saranno lo zoccolo olandese gigante e il mulino a vento”.

“I bulbi arrivano a Roma dall’Olanda – avevamo posto la domanda della provenienza – per poi essere smistati in tutta Italia…anche quest’anno è prevista la ristorazione e gli eventi musicali ad iniziare dal 2 aprile (v. riquadro)

…abbiamo naturalmente organizzato anche visite guidate per le scolaresche che ne facciano richiesta”.

Intanto ci guardiamo intorno, stiamo camminando su un arcobaleno di fiori, di mille colori, uno più bello dell’altro, che sembrano sussurrarci: Pace, Pace, Pace su tutta la Terra.

TuliPark è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18 fino a quasi tutto aprile.

Anna Onori, Henos Palmisano