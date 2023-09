Estaparty 2023 a Casal Monastero

Estaparty 2023 è stato organizzato da A.S.S.C. Casal Monastero – APS e in collaborazione con: Genitori X la Scuola

– APS; Gruppo Eco360; Retake Casal Monastero.

Oltre 20 esercizi commerciali hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa di fine estate, giunta alla sua ottava edizione, che quest’anno si terrà nei week end del 15 e 16 e poi del 22 e 23 settembre.

Tanti gli eventi culturali, di approfondimento ma anche di intrattenimento e di svago che si svolgeranno a Casal Monastero nel Parco del Serpente in via San Giovanni in Argentella 128.

Due band musicali, quattro artisti figurativi, cinque volumi da presentare, uno spettacolo teatrale e quattro proiezioni all’insegna dell’aggregazione, dell’intrattenimento ma anche del poter riflettere insieme. Tante le attività anche per i bambini.

Le varie attività saranno distribuite per tutto il parco, per valorizzare diverse aree e contribuendo così ad avere il minimo impatto ambientale e a creare momenti di convivialità. Verrà infatti organizzato uno spazio pic-nic per cenare insieme tra balle di fieno e filari di luci; ci si potrà rivolgere ad uno degli esercizi commerciali di ristoro del quartiere, alcuni dei quali presenteranno dei menù speciali in occasione dell’evento.

Sono previste colazioni e merende gratuite per tutti offerte dalla Centrale del latte.

Una festa diversa dal solito, dal sapore del divertimento ma anche del saper riflettere insieme.

Il programma

Nella giornata del 15 settembre The Rockabelli si esibiranno in una serata anni ‘70-’80. A seguire ci sarà la proiezione del film “Smetto quando voglio” del regista Sydney Sibilia.

Nella giornata del 16, come anche il 23, la Centrale del Latte di Roma offrirà colazione e merenda per tutti; nel pomeriggio si terrà uno spettacolo di magia a cura di Magica Sabrina poi giochi e laboratori con l’associazione Genitori X la scuola – APS. Il pomeriggio prosegue con la scrittrice di Casal Monastero Paola Musa che presenterà il suo “UmorVitreo” a cura della casa editrice Arkadia; questo suo ultimo lavoro affronta il tema dell’invidia all’interno di un progetto di sette romanzi che esplorano i vizi capitali. Alle 19.30

la compagnia teatrale ArtYou metterà in scena uno spettacolo di improvvisazione teatrale.

La serata si concluderà con la visione del film per i più piccoli Dragon Trainer di D. DeBlois e C. Sanders.

Il fine settimana successivo, il giorno 22 settembre la Casa Editrice Gatto Merlino presenta “Aristarco, l’uomo piccolo” di Piera Mattei e “Giocatori d’azzardo” di Simone Pelosi. Contemporaneamente nell’area gazebo esibiranno le loro opere Cristiano Scrocca, disegnatore di pixelart e Anna Varì, illustratrice. Anche questa giornata sarà all’insegna della musica in compagnia della Aspie Band, ragazzi nello spettro autistico che ci allieteranno con diverse e note cover. A seguire ci sarà la proiezione del film “Corro da te” di Riccardo Milani.

Il giorno 23 alle ore 16.30 torna Magica Sabrina con il suo spettacolo di magia mentre nell’area gazebo si svolgerà l’esposizione delle pittrici Ludovica Donati ed Anita Taylor, una di arte figurativa, l’altra astratta. A seguire verranno presentati i libri “Imperfette condizioni” di Noemi Germanà della Casa Editrice Porto Seguro e “Guardando dal Basso” della giornalista Laura de Luca. Il primo è un noir che tratta la dolorosa ed attuale tematica della violenza sulle donne mentre il secondo è un volume in cui l’autrice racconta la figura paterna, il quale è stato nel passato un noto illustratore. Questo volume della Casa Editrice Festina Lente verrà introdotto oltre all’autrice da Stefano Piccoli, autore di fumetto e direttore di Arf (festival del Fumetto a Roma). A seguire poi i ragazzi della scuola di canto e musica di Torraccia, i Solmusic, accompagneranno la serata con l’esecuzione di alcuni brani; il programma si concluderà con la proiezione del film “Top Gun:

Maverick” di Joseph Kosinski.