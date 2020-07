Estate al Parco Appia Antica: ricco programma di appuntamenti gratuiti per i fine settimana

Anche il Parco dell’Appia Antica partecipa all’iniziativa Vivi i Parchi del Lazio promossa dall’Assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio.

Da oggi e fino alla ripresa delle scuole un’occasione per scoprire la natura della Capitale e godere del verde cittadino.

Saltato gran parte del Programma di Primavera il Parco Regionale dell’Appia Antica organizza in collaborazione con le Associazioni del territorio un ricco programma di appuntamenti dal venerdì alla domenica dedicato a chi, a causa dell’emergenza sanitaria resterà a Roma, ma ama la natura e gli spazi aperti.

Le iniziative sono state pensate per le famiglie compresi i nonni e i bambini. Sono previste passeggiate, visite guidate, animazione, musica e spettacolo.

Tutti gli appuntamenti sono all’aperto, gratuiti e a prenotazione obbligatoria in rispetto alle norme di prevenzione dettate a seguito dell’emergenza sanitaria.

La prima cosa da fare quindi è scegliere, la seconda prenotare!

VENERDI’ 3 LUGLIO 2020

Passeggiata notturna in Caffarella

visita guidata naturalistica rivolta a famiglie con bambini, alla scoperta della valle della caffarella cuore naturalistico del parco regionale e prezioso polmone verde della città.

Adatta a tutti percorso con poco dislivello.

Ore 20.30 Casa del Parco Valle della Caffarella ingresso Largo tacchi Venturi. Max 15 persone prenotazione obbligatoria casadelparco@parcoappiaantica. it .

Alberi e miti

Piacevole passeggiata adatta a tutti e dedicata agli anziani nella tenuta di Tor Marancia alla scoperta di piante che hanno attinenza con leggende e mitologia.

Ore 18.00 – 19.30 Punto Info Tor Marancia via dei Numisi, 165 (nei pressi delle Poste di via Sartorio). Max 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu o 339930313.

Il movimento Laboratorio teatrale per bambini

Laboratorio di improvvisazione teatrale per bambini di tutte le età. Esercizi e giochi per approcciare al mondo della recitazione. Ore 17.00 – 19.00

Cartiera Latina- Via Appia Antica 42/50. Info e prenotazione obbligatoria: info.exploaps@gmail.com

SABATO 4 LUGLIO 2020

Pedalata naturalistica in Caffarella

Visita guidata in bicicletta per famiglie con bambini.Un naturalista racconterà i segreti delle piante e degli animali presenti nella verde Caffarella. Due ore di pedalata didattica alla scoperta di questo angolo pieno di vita. Prenotazione obbligatoria su: parcoappiaantica.eventbrite.it . Numero massimo partecipanti: 14. 06/5135316 – infopointappia@gmail.com

Ore 10.00 – 12.00. Via Appia Antica, 60

La Caffarella in minicar elettrica

Giro panoramico in automobile elettrica in Caffarella

Visita guidata per anziani e non deambulanti. Prenotazione obbligatoria: casadelparco@parcoappiaantica. it . Orario a scelta 10.00-11-00 e 18.00-19.00.

La Casa del Parco si trova nella valle della Caffarella, 50 mt ingresso Largo Tacchi Venturi.

Non perdere la bussola

Partiamo alla ricerca di un tesoro…nascosto! Durante l’esplorazione impareremo a leggere la carta, riconoscendo i punti di riferimento, la direzione e quale è il Nord. Laboratorio con kit (bussola e cartellina). Adatto bambini 7-10 anni. Ore 9.00- 11.00 punto Info Tor Marancia via dei numisi, 165 Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu o 339930313

Gli Acquedotti d’estate

Breve ma paesaggisticamente intensa passeggiata nell’area degli acquedotti illuminata dalla luce e dai colori dell’estate. Adatta a tutta la famiglia. Ore 18.00 Punto Info via Lemonia, altezza area giochi. Max 15 persone. Prenotazione obbligatoria: giuliamastro@gmail.com

Il cielo d’estate

Visita astronomica con osservazioni al telescopio adatto a tutta la famiglia. Percorso breve e in piano nella splendida cornice dell’area di Tor Fiscale dove corre l’Acquedotto Felice e svetta l’omonima torre medioevale.

Ore 19.30 Torre del Fiscale, via dell’Acquedotto Felice 120. Prenotazione obbligatoria: 3278470021 – 06 7612966. Visita annullata in caso di pioggia

Aguzza l’ingegno

Il gioco degli scacchi all’aperto rivisitato. Attività ludica per anziani e famiglie.

Cartiera Latina- Via Appia Antica 42 o 50. Ore 17.00 – 19.00.

Prenotazione obbligatoria: info@exploaps@gmail.com

Caffarella in Jazz

Lorenzo Bucci, chitarra e loop station.

Da Django Rainhardt a Richard Galliano’, il repertorio spazia dal gipsy jazz alla fusion, includendo anche pezzi originali, proponendo un affresco musicale coinvolgente e raffinato al tempo stesso.

Ore 21 – 22.30. Casa del Parco Valle della Caffarella ingresso Largo tacchi Venturi Max 40 persone prenotazione obbligatoria lorenzo.bucci176@gmail.com

DOMENICA 5 LUGLIO 2020

La Via Appia Antica III-V Miglio

Visita guidata adatta a tutti. L’itinerario archeologico proposto, in uno dei tratti più spettacolari dell’Appia antica, si sviluppa tra il III ed il V miglio, lungo il rettifilo dell’antica strada romana, fiancheggiato in quel punto da resti imponenti di mausolei e sepolcri a torre.

Ore 9.15 fronte all’Appia Antica Caffè, incrocio Appia Antica, via di Cecilia Metella.

Max 15 persone prenotazione obbligatoria: 347 6866378 – a.chiari@tiscali.it .

In minicar sull’Appia Antica

Visita guidata in minicar elettrica per over 65. A bordo della minicar elettrica una guida vi accompegnerà lungo l’antico tracciato della Regina Viarum, illustrando i principali monumenti. Un tour alternativo alla scoperta dell’Antica Via Appia. Dalle ore 10.00 alle 12.00. Via Appia Antica, 60. Prenotazione obbligatoria su: parcoappiaantica.eventbrite.it – numero massimo partecipanti: 4. Info 06/5135316 – infopointappia@gmail.com

Due piccole ruote

esercizi di abilità per i bambini che hanno da poco imparato ad andare in bici, escursioni nel parco per i più grandi. Orario 10.00-11.00 e 17.00-18.00, Casa del Parco, valla della Caffarella, ingresso Largo Tacchi Venturi. Prenotazione obbligatoria: casadelparco@parcoappiaantica. it

Le bici per bambini fino alla ruota 24 sono a disposizione dei partecipanti fino ad esaurimento.

Le piante italiane

Passeggiando nella tenuta di Tor Marancia verranno raccontate le piante originarie italiane e come sono state tramandate nelle varie generazioni. Passeggiata per tutti adatta agli anziani. Ore 17.30 – 19.00 . Appuntamento presso punto Info Tor Marancia via dei Numisi, 16. Prenotazione obbligatoria: info@nereide.eu. Numero massimo di partecipanti 15.

Crea e gioca

Fantasia e cartoncini. Laboratorio creativo per bambini.

Attività per bambini per giocare con la fantasia e la creatività in natura, attraverso l’utilizzo di materiali di recupero creeremo oggetti e giochi per tutti. Ore 17.00 – 19.00

Cartiera Latina- Via Appia Antica 42, prenotazione obbligatoria: info.exploaps@gmail.com

Bolle e altri giochi

Laboratorio ludico didattico per bambini di tutte le età nel verde della Caffarella. Ore 17.00. Prenotazione obbligatoria: casadelparco@parcoappiaantica. it

Casa del Parco, valle Caffarella ingresso Largo Tacchi Venturi.