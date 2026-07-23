Eur, tragedia in un centro commerciale: donna di 71 anni precipita dal terrazzo e muore

Pomeriggio di terrore e sconcerto all’Eur. Una donna di 71 anni ha perso la vita dopo essere volata dal terrazzo del centro commerciale Euroma2, uno dei poli dello shopping più frequentati della Capitale.

Il dramma si è consumato intorno alle 17:30 di ieri, sotto gli occhi di decine di clienti e lavoratori presenti nella struttura.

L’allarme al numero unico per le emergenze è scattato immediatamente, facendo confluire sul posto i soccorritori e le pattuglie delle forze dell’ordine.

L’intervento dei sanitari e le indagini della Scientifica

I medici e gli operatori del 118 giunti nel piazzale del complesso commerciale hanno provato a prestare i primi soccorsi nel tentativo disperato di rianimare la donna.

Le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate però troppo gravi e al personale sanitario non è rimasto che constatare il decesso sul posto.

L’area della caduta è stata subito delimitata per consentire gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volante e del commissariato di zona della Polizia di Stato, affiancati dagli specialisti della Polizia Scientifica.

I rilievi tecnici si sono concentrati sia sul punto d’impatto sia sulla porzione di terrazzo da cui la 71enne è precipitata, alla ricerca di elementi utili a ricostruire l’esatta traiettoria del volo.

Tutte le piste aperte

Chi indaga sta passando al vaglio le testimonianze delle persone presenti al momento dei fatti e le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del centro commerciale, fondamentali per ricostruire i movimenti della donna nei minuti che hanno preceduto il tragico evento.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo: le verifiche sono a tutto campo e non viene scartata alcuna ipotesi per spiegare le cause del dramma.

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