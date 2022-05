Ex Mira Lanza, ancora un incendio

L’edificio dell’Ex Mira Lanza nel cuore del quartiere Marconi ancora una volta è stato avvolto dalle fiamme.

Nuvole di fumo hanno interessato gran parte del quartiere. L’edificio abbandonato è stato decine e decine di volte occupato ed interessato da innumerevoli e pericolosi incendi di cumuli di rifiuti ammassati all’interno.

Da anni viene chiesta la messa in sicurezza del manufatto e l’utilizzazione per scopi culturali e sociali per l’intera area Marconi-Ostiense.

Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale dichiara in una nota:

“Chiediamo immediatamente di mettere in sicurezza i locali della ex Mira Lanza, proseguiamo a chiedere che vengano valorizzate le aree di archeologia industriale presenti sulle rive Marconi-Ostiense del Tevere, strappandole dal degrado e dall’abbandono.

Proseguiamo a proporre l’istituzione di un “parco nazionale del Tevere”, un’area che “si svilupperebbe su 80 mila ettari di territorio” e che “sarebbe il sesto parco nazionale per dimensione. Un valore inestimabile per la salvaguardia ambientale, oltre che per il rilancio d’immagine della Capitale, compreso l’ex edificio della ex Mira Lanza per non assistere ancora una volta, come è avvenuto anche oggi, all’ennesimo incendio”.