Fase 2, Ama: riaperti altri 5 centri di raccolta per materiali ingombranti

Ama S.p.A. comunica in una nota che “da questa mattina sono nuovamente accessibili le strutture di via dell’Ateneo Salesiano/Vigne Nuove (III municipio), Tiburtina/Ponte Mammolo (IV municipio), Mostacciano (IX municipio), Ostia/piazza Bottero (X municipio), via Mattia Battistini (XIV municipio) che si aggiungono a quelle di via della Bufalotta, viale Palmiro Togliatti, via Laurentina, via di Macchia Saponara e via Arturo Martini riaperte all’utenza già da lunedì 4 maggio. Esclusivamente per il conferimento di sfalci e potature è nuovamente disponibile anche l’area attrezzata Ama di via Cassia km 19.800/La Storta. In tutti i siti riaperti al pubblico, in questo periodo, l’ingresso sarà consentito dal lunedì al sabato solo in orario mattutino dalle 7 alle 12.

Con l’avvio della “Fase 2” – prosegue la nota – Ama sta operando con la massima prudenza per garantire la salute dei lavoratori e, allo stesso tempo, consentire ai cittadini di poter conferire in sicurezza i materiali ingombranti. Tutte le strutture prima di essere riaperte sono state sottoposte a ulteriori e accurati interventi di sanificazione. L’accesso è regolato e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza e, per questo, all’interno dei Centri è ammesso un solo veicolo per volta. Il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati viene effettuato esclusivamente dal cittadino che deve essere sempre munito di mascherina e guanti. Tecnici e preposti aziendali monitoreranno costantemente la situazione, attuando in tempo reale i necessari accorgimenti per rendere più fluido possibile l’accesso compatibilmente con gli ingressi contingentati.

“Nel ribadire – conclude la nota- che i rifiuti ingombranti, elettronici e particolari non devono essere assolutamente gettati nei cassonetti o abbandonati in strada, Ama ricorda ai cittadini che è attivo anche il servizio a domicilio di ritiro gratuito al piano stradale per materiali fino a 2 metri cubi “Riciclacasa” grazie al quale, nel periodo di lockdown, è stato possibile assicurare oltre 5.000 interventi a costo zero e senza spostarsi da casa. Il ritiro può essere prenotato tramite il ChiamaRoma 060606 oppure compilando l’apposito modulo di richiesta nella sezione Servizi on-line del sito www.amaroma.it”.

-------------------------------------

Sostieni Abitarearoma

con una donazione libera... Per una informazione libera -------------------------------------