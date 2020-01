Festa degli animali domestici nella Parrocchia di S. Barnaba

Grande festa con inizio alle ore 16.00 per gli animali domestici. Dopo essersi divertiti nel grande piazzale dell’Oratorio Ludovico Pavoni (ingresso via Bufalini) gli animali con i rispettivi proprietari hanno ricevuto la benedizione da Padre Claudio Santoro.

La festa e benedizione degli animali è una festa che Padre Claudio ha istituito in questa chiesa più di trent’anni, fa per tenere in vita anche nella Capitale, nel quartiere di Torpignattara, una festa tradizionale tipica dei paesi contadini.

Il popolare evento in concomitanza della giornata (17 gennaio) dedicata a S Antonio Abate protettore degli animali è posticipato quest’anno al 19 gennaio per far coincidere l’evento con la giornata semifestiva del sabato.

Grazie anche a questa decisione all’appuntamento si sono presentate tantissime persone arrivate anche dai quartieri limitrofi con i propri animali: cani, gatti, conigli, canarini, colombi criceti, pappagalli ecc.

Al termine della cerimonia a tutti i presenti è stata donato il tradizionale pane di S. Antonio.