“Festa di Natale e dell’Inverno” – Giovedì 8 dicembre 2022

Giovedì 8 dicembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso il parco A. Campagna (ex parco Meda), in via Filippo Meda, ci sarà la “Festa di Natale e dell’Inverno”, con varie iniziative, in particolare per bambini, ma anche per adulti (v. locandina allegata), organizzata dalla Rete Civica Parco Andrea Campagna e CREA TEATRO LAB.

Nell’ambito di tale evento, alle ore 11.00 circa, verrà presentato il libro “Il piacere di vivere ancora (La forza dell’Amore)”, della scrittrice Eufemia Petracci. Evento, quest’ultimo, organizzato anche con la collaborazione del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, come ci viene comunicato dal suo Presidente, Sig. Pericle E. Bellofatto.

Il ricavato dalla vendita del libro, con offerta libera, verrà interamente devoluto in beneficenza.

Vi invitiamo a partecipare all’evento e, per quanto riguarda il libro di Eufemia Petracci, ad acquistarlo, per i motivi di seguito elencati.

1) Perché l’incasso, per volere dell’autrice, verrà devoluto “totalmente” in beneficenza, in favore dell’Associazione Onlus “Progetto Spirito Libero – Il sogno di Claudio”. Claudio era un ragazzo di 20 anni, deceduto a causa di un incidente stradale, con la passione ed il sogno per l’Africa. L’Associazione si è occupata e si occupa di costruzione di pozzi, fontane, case rurali, scuole, adozioni a distanza, acquisto materiali scolastici ed altri progetti di sviluppo, in Etiopia.

2) Perché sarà l’occasione di leggere un bel libro; e, perché no, potrebbe essere anche per un bel regalo di Natale, con finalità di beneficenza.

3) Perché Eufemia Petracci, come dice il Presidente Bellofatto, è “Una scrittrice del quariere”, essendo residente in largo Beltramelli.