Festa per gli 11 anni di Casale Alba 2 dall’1 al 3 dicembre 2023

Nelle giornate 1/2/3 dicembre 2023 Festa per gli 11 anni di Casale Alba 2, presso Parco regionale urbano di Aguzzano a Roma Casal de’ Pazzi.

“11 anni fa il Casale Alba 2 – affermano i gestori – apriva le sue porte al quartiere e alla città per bloccare lo smantellamento del Parco Regionale Urbano di Aguzzano e rivendicare un altro modo di vivere il territorio, la solidarietà, la condivisione.

Il viaggio di questi anni ci ha portato in luoghi vicini e lontani. Abbiamo attraversato il nostro quartiere e quelli limitrofi, abbiamo cercato di opporci alle ingiustizie sul nostro territorio, alle speculazioni sul parco che ci ospita, e ci siamo rimboccatə le maniche insieme al Comitato Mammut per dare dignità a chi lo abita. Ci siamo interrogati su cosa significa opporsi a grandi e piccole opere, alle oppressioni di tutti i giorni. Abbiamo conosciuto da vicino il Chiapas e il Rojava, abbiamo toccato con mano il dramma dell’occupazione delle terre palestinesi.

Il nostro territorio sta cambiando, il mondo sta cambiando. Le lotte in corso per la riapertura di Villa Tiburtina e contro il ridimensionamento scolastico sono la cifra degli effetti devastanti delle politiche nazionali sui contesti locali. Il governo Meloni, la Regione Lazio a guida Rocca e le amministrazioni di prossimità proseguono sulla linea della disattenzione ai bisogni della collettività e di scientifica tutela degli interessi di chi fa profitti sulla vita delle persone. Continuiamo a registrare sordità e poca trasparenza sui processi, scarsa attenzione alla miriade di questioni che ogni giorno questo territorio solleva a tutti i livelli di amministrazione.

Allo stesso tempo, il periodo di forti crisi globali che stiamo attraversando ci pone nuove sfide. Il massacro di Gaza, il dramma della violenza di genere, il cambiamento climatico stanno determinando grandi mobilitazioni anche alle nostre latitudini. I molteplici cortei in solidarietà alla Palestina, la marea transfemminista di sabato scorso, le manifestazioni giovanili sul clima portano in primo piano grandi temi che devono articolarsi anche nel quotidiano.

La festa del casale proverà ad essere uno sguardo su ciò che ci circonda. Parleremo – concludono – di Palestina e di complicità italiana nel genocidio di Gaza, daremo visibilità alle vertenze in corso nel nostro territorio, presenteremo i laboratori del casale con banchetti e spazi dedicati. Ma soprattutto ci stringeremo insieme per guardare avanti in questo periodo di tempesta. Contro tutte le guerre, contro tutte le oppressioni”

PROGRAMMA COMPLETO Alba2Fest 2023

1-2-3 dicembre 2023

INGRESSO SEMPRE LIBERO E GRATUITO

Venerdì 1/12 h.21:30 Albametraggi Special Edition for P4lest!ne

Sabato 2/12 h.22 Music & Vibes by SKASSO SkamusicBand + Astarbene.com crew & Mente Caustica Sound Project

Domenica 3/12 h.15:30 estrazione riffa di biciclette della Ciclofficina La Skatenata e spettacolo teatrale “Fratelli diversi”

Durante le tre giornate cucina sociale, banchetti, biglietti della riffa11 anni.