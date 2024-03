Festa rionale di San Giuseppe a Trionfale

Come ogni anno, hanno inizio le feste rionali, partendo con la Festa di San Giuseppe il 19 marzo, festa tradizionale che torna a dare vita alle strade e alle piazze del quartiere di Trionfale.

La festa rionale comincia il 15 Marzo 2024 alle ore 19 con il Concerto in onore di San Giuseppe, tenuto dalla Fanfara Legione Allievi Carabinieri presso la Basilica San Giuseppe al Trionfale, prosegue il 16 Marzo 2024 con la biciclettata di San Giuseppe con partenza dall’Oratorio di San Giuseppe al Trionfale alle ore 15:30 e con una serie di eventi che si terranno sull’isola pedonale di via Andrea Doria il 17 Marzo dalle ore 14 alle 19. La festa si concluderà il 19 marzo con la processione di San Giuseppe per le vie del quartiere.

“La festa di San Giuseppe, come ogni anno, segna l’inizio delle feste rionali che si tengono nel I Municipio – ha commentato la presidente del Municipio Roma I Centro, Lorenza Bonaccorsi – queste feste sono ancora oggi sentite da tutti i cittadini come parte della loro cultura popolare e generano tra i residenti un forte senso di appartenenza al territorio”.

“Ogni festa rionale è un appuntamento prima di tutto con i residenti e i cittadini del nostro Municipio” ha spiegato l’assessora municipale alla Cultura, Giulia Silvia Ghia. “È un modo per riappropriarsi del senso e delle tradizioni del territorio e averne così cura e rispetto soprattutto tra le giovani generazioni”.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI:

programma della Basilica Parrocchiale di San Giuseppe al Trionfale

programma venerdì 15 marzo

programma sabato 16 marzo

programma domenica 17 marzo

