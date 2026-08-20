Fiamme a Gavignano e Falcognana: Vigili del Fuoco al lavoro per ore

L’ondata di calore e la siccità estiva continuano a bruciare il territorio della Capitale e della sua provincia.

Nella giornata di giovedì 20 agosto, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma sono stati costretti agli straordinari per domare due vasti incendi di sterpaglie e vegetazione esplosi a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

La prima emergenza si è scatenata nel primo pomeriggio nel territorio comunale di Gavignano, nell’area metropolitana a sud della Capitale.

Le fiamme, alimentate dalle elevate temperature e dal vento, si sono rapidamente propagate sui terreni agricoli e sulle aree boschive circostanti, rendendo indispensabile l’invio sul posto del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento) per coordinare le manovre da terra e guidare i lanci dei mezzi aerei.

L’imponente dispositivo di soccorso è riuscito a domare il rogo e a bonificare l’area soltanto attorno alle 18:00.

Fumo e paura alla Falcognana

Quasi in contemporanea, un secondo fronte di fuoco si è aperto alle porte di Roma, lungo via della Falcognana, all’altezza del civico 60, nell’agro romano.

Anche in questo contesto, la presenza di sterpaglie secche ha favorito la rapida estensione dell’incendio, minacciando le aree limitrofe e la viabilità stradale.

Per contenere l’avanzata del fronte igneo e mettere in sicurezza il perimetro è stato nuovamente richiesto il supporto operativo dello specialista Dos.

Fortunatamente, secondo quanto riferito dal comando di via Genova, in entrambi gli episodi non si sono registrati intossicati o persone coinvolte.

Resta tuttavia altissima la guardia dei presidi antincendio su tutta la provincia capitolina, colpita negli ultimi giorni da una lunga sequenza di roghi favoriti dalla persistente assenza di precipitazioni.

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