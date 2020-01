Figliomeni (FDI): “Convegno con associazioni ed esperti per benessere animali”

“Mercoledì 29 gennaio alle ore 17, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, un convegno a cui parteciperanno veterinari, associazioni animaliste, politici, giornalisti, addetti ai lavori, cercherà di porre l’attenzione su tutte quelle iniziative da portare avanti in Comune e in Parlamento, sul benessere degli animali. In questa sede ci confronteremo con gli esperti e con le persone che a vario titolo si occupano dei nostri amici a quattro zampe per evidenziare e cercare di risolvere le maggiori criticità su cui poter lavorare per migliorare a livello politico la vita dei nostri animali d’affezione.

“Riteniamo che creare una sinergia con chi lavora tutti i giorni in prima linea con gli animali può indirizzare al meglio proposte che possono diventare provvedimenti da adottare nei vari livelli istituzionali”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina.