Figliomeni (FDI): “Parco inclusivo V Municipio grazie a commercianti e volontariato”

“L’inaugurazione del parco inclusivo ed accessibile di piazza dei Gerani nel V municipio è la dimostrazione che la volontà dei cittadini si riesce a compiere anche quando le Istituzioni sono assenti o non sono tempestive nel dare risposte immediate specie ai soggetti più fragili. Ringrazio i commercianti di Centocelle riuniti nella Rete di Imprese Castani presieduta da Monica Paba ed i volontari dell’associazione Planet Onlus della presidente Luisella Di Curzio, che peraltro ho fondato quasi vent’anni fa, oltre tutti gli altri cittadini, aziende ed associazioni che si sono prodigati per rendere possibile questo progetto riqualificando la piazza che prima era un luogo di degrado e dimora di sbandati ed ubriaconi.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Adesso – prosegue Figliomeni – occorre fare in modo che anche negli altri municipi vengano realizzati al più presto altri parchi inclusivi ed accessibili perché gli spazi pubblici, oltre che un luogo di ritrovo per tutti i cittadini, devono permettere il diritto al gioco per tutti i bambini, soprattutto quelli con disabilità, essendo un loro diritto fondamentale ed universale. Peccato che il Sindaco Raggi ed i 5 Stelle non l’abbiano ancora compreso perché, se nel 2017 avessero approvato la “delibera Figliomeni” che aveva ricevuto i pareri favorevoli all’unanimità sia degli uffici che delle varie commissioni, a quest’ora nella nostra Città ci sarebbero tanti altri parchi inclusivi ed accessibili”.