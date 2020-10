Figliomeni – Fonti (FDI): “Interrogazione ed accesso agli atti su antenna a Torre Spaccata

“L’installazione di una antenna telefonica su un terreno in via Luciani nel quartiere Torre Spaccata nel VI municipio continua a destare molta preoccupazione nei cittadini, soprattutto nei genitori dei ragazzi e negli operatori del vicino centro sportivo, per la possibile propagazione di onde elettromagnetiche dannose per la salute. Rammentiamo che la vigente normativa vieta la presenza di questo tipo di antenne nelle immediate vicinanze di luoghi sensibili quali scuole, strutture sanitarie, parchi gioco ed altre zone frequentate da bambini e persone soprattutto fragili. Visto l’immobilismo dell’amministrazione a guida grillina, abbiamo presentato una mozione al Consiglio municipale nonché un accesso agli atti ed una interrogazione al Sindaco per conoscere l’iter autorizzativo ed avere la relativa documentazione. Dispiace che la Raggi ed il presidente Romanella continuino nella disastrosa gestione della nostra città ed ignorino, invece, i veri problemi della gente che avrebbe il diritto di essere informata e partecipare alle scelte territoriali anche per non compromettere la loro salute e quella dei loro figli“.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, e Massimo Fonti consigliere in VI municipio.