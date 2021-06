“Filosofia e Religione”, lezioni on line del prof. Antonio Saccà

Terminato il corso, on-line, del Prof. Antonio Saccà, dedicato alla “Sociologia delle Religioni”, parte dalla settimana prossima, un nuovo ciclo di lezioni, dedicato a “Filosofia e Religione”.

Si parlerà delle origini della Filosofia, dei filosofi di Mileto; di Talete, Anassimandro, Anassimene e Parmenide.

Talete, sostiene che all’origine di ogni esistenza ci sa l’acqua (l’umido).

Essa genera ogni esistenza e senza l’acqua non vi è esistenza.

Anassimandro, invece, sostiene che non vi è un solo elemento come principio della formazione di tutti gli altri elementi; bensì, che essi coesistono in una coesistenza drammatica, in quanto ciascuno vuole sopraffare gli altri. In tal caso interviene una forza regolatrice che Anassimandro definisce “APEIRON”.

Anassimene, viceversa, considera l’aria come fondamento dell’esistenza e le sue modificazioni come costitutive degli elementi.

Rarefacendosi, l’aria diventa fuoco; condensandosi, essa diventa acqua.

Parmenide, diversamente dai primi tre, sostiene che la sola maniera di definire la realtà consiste nel riconoscere che la realtà “è”. La realtà è ciò che esiste, ciò che è, l’essere. Non c’è posto per il non essere.

Ma, queste, solo soltanto brevi enunciazioni.

Il Professore svilupperà, alla sua maniera, tutti questi concetti, rendendo facile il difficile.

